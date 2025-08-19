熊本学習センターに次世代型ロボット「LOVOT」の導入を決定！
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、次世代型コミュニケーションロボット『LOVOT』を熊本学習センターに導入することを決定しました。勇志国際高校では、生徒の長所を認めて長所を伸ばす指導方針を大切にしており、一人ひとりに寄り添った教育を重視しています。LOVOT導入は、生徒のメンタルケア、生徒同士のコミュニケーションの促進や積極的な登校、情緒の安定などを目的とした取り組みの一環です。そのため、勇志国際高校の生徒はもちろん、中等部の生徒達もLOVOTと触れ合ったり、コミュニケーションをとったりできる環境を整えました。正式導入に先立ち設けたプレ導入期間では、自然と笑顔になる生徒が多く、登校時の楽しみの一つとなっていました。
20年前の開校当初よりネットの高校として最先端のICT技術を取り入れてきた勇志国際高校。今後も常に時代を先取りした教育を目指していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327465&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327465&id=bodyimage2】
◆勇志国際高校 熊本学習センター
熊本市電「九品寺交差点」から徒歩１分という好立地にある5階建ての校舎です。
学年ごとのフロアの他に、ネット生スタイルの生徒も利用できる自習室や図書室、面談室などがあります。壁のないオープンスペース型の教室で、教室後方にはリフレッシュスペースも完備。カフェのようなオシャレな空間でメリハリのある学校生活を送れます。
週1～5日、日数・曜日を選べる通学生スタイルは、午前は完全個別カリキュラムの学習、午後は社会性を育める内容の学習を取り入れており、自分のペースで学習できつつ、社会で役立つコミュニケーション力や問題解決能力を養えるカリキュラムとなっています。さらに、中学生を対象としたフリースクール「勇志国際中等部」の教室も併設しており、不登校に悩む中学生の学習の場、心の居場所となっています。
〒862-0976
熊本県熊本市中央区九品寺1-2-20
096-277-5931
勇志国際高校ホームページ https://www.yushi-kokusai.jp/
◆勇志国際中等部
勇志国際高校が運営する中学生向けフリースクール。通信制高校のシステムを最大限生かし、自分のペースで中学内容の予習・復習をオンラインでできます。さらに勇志国際高校の生配信授業も受講し放題！ 「好き」に気づき、興味関心を伸ばせます。それだけではなく、多彩な学校行事・活動にも参加し放題！ 同世代の生徒たちと無理なく交流でき、コミュニケーションに自信を持てます。
自宅で学べるネット生スタイル、希望日数通学できる通学生スタイル、メタバーススタイルがあり、通学生は熊本学習センターをはじめ、宮崎、大分、福岡、千葉にある各学習センターに通学できます。
◆LOVOTとは
株式会社GROOVE Xが開発した「人の愛する力を引き出す」ロボットです。温かみのある動きや表情、そして人懐っこい性格で知られ、家庭だけでなく医療・福祉・教育現場でも活用が広がっています。
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
