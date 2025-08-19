アイスマイリー、最新資料「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ」を初公開！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、生成AIブーム以降の企業内AI活用が進まない理由を明らかにし、その解決策として「学び直し（リスキリング）」にフォーカスした「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ - AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」を2025年8月19日（火）に公開しました。
無料で資料請求する
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai-reskilling-roadmap-release/
■本資料の概要
本資料では、生成AIの導入が進む一方で、企業が直面する実際の活用課題を整理しています。特に、AIを業務に定着させるために必要な人材育成の重要性を取り上げ、効果的なリスキリングの進め方を具体的に示しています。
資料では、AI活用の停滞を招くリスクや障壁を分かりやすく解説するとともに、スキル習得の段階に応じた研修プログラムの設計や実施のポイントを紹介。さらに、実際の企業でのリスキリング成功事例も取り上げ、社内でAIの価値を最大化するための実践的な指針を提供しています。
これからAI活用を本格化させたい企業担当者様にとって、現場の課題を理解し、組織的に対応するための有用なガイドとなる内容です。
■資料作成の背景
生成AI技術の急速な進化と普及に伴い、多くの企業が業務効率化や新規事業創出を目指してAI導入を進めています。しかし、導入したAIを現場で十分に活用できず、期待する成果が得られないケースが多く見受けられます。特に、社員のAI活用スキルや知識の不足が大きなボトルネックとなっており、組織全体でAIの真価を発揮できていない現状があります。
こうした課題を解決するためには、単なるツール導入に留まらず、人材の能力開発、特にAIを活用するための「学び直し（リスキリング）」が不可欠です。そこで本資料では、社内でAI活用を加速させるための効果的なリスキリングの戦略と具体的なロードマップを体系的にまとめ、企業のDX推進を後押しすることを目的として作成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326882&id=bodyimage1】
■「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ -AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」の入手方法
「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ -AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
1,下記『無料で資料請求する』をクリックします。
2,お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。
3,入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
4,弊社担当者よりメールにて「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ -AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」をご案内させていただきます。
無料で資料請求する
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai-reskilling-roadmap-release/
※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。
※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmiley（アイスマイリー）は企業のDXを推進する国内最大級のAIポータルメディアです。人工知能を搭載した製品・サービスの比較や資料請求を無料でご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326882&id=bodyimage2】
URL：https://aismiley.co.jp/
・リスキリングとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/reskilling/
・生成AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/
・LLM（大規模言語モデル）とは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-large-language-models/
・自然言語処理とは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-natural-language-processing/
■アイスマイリーの会社概要会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
無料で資料請求する
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai-reskilling-roadmap-release/
■本資料の概要
本資料では、生成AIの導入が進む一方で、企業が直面する実際の活用課題を整理しています。特に、AIを業務に定着させるために必要な人材育成の重要性を取り上げ、効果的なリスキリングの進め方を具体的に示しています。
資料では、AI活用の停滞を招くリスクや障壁を分かりやすく解説するとともに、スキル習得の段階に応じた研修プログラムの設計や実施のポイントを紹介。さらに、実際の企業でのリスキリング成功事例も取り上げ、社内でAIの価値を最大化するための実践的な指針を提供しています。
これからAI活用を本格化させたい企業担当者様にとって、現場の課題を理解し、組織的に対応するための有用なガイドとなる内容です。
■資料作成の背景
生成AI技術の急速な進化と普及に伴い、多くの企業が業務効率化や新規事業創出を目指してAI導入を進めています。しかし、導入したAIを現場で十分に活用できず、期待する成果が得られないケースが多く見受けられます。特に、社員のAI活用スキルや知識の不足が大きなボトルネックとなっており、組織全体でAIの真価を発揮できていない現状があります。
こうした課題を解決するためには、単なるツール導入に留まらず、人材の能力開発、特にAIを活用するための「学び直し（リスキリング）」が不可欠です。そこで本資料では、社内でAI活用を加速させるための効果的なリスキリングの戦略と具体的なロードマップを体系的にまとめ、企業のDX推進を後押しすることを目的として作成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326882&id=bodyimage1】
■「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ -AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」の入手方法
「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ -AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
1,下記『無料で資料請求する』をクリックします。
2,お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。
3,入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
4,弊社担当者よりメールにて「なぜ、AIの社内活用が進まないのか？ -AI活用が進まない要因と成功へのロードマップ-」をご案内させていただきます。
無料で資料請求する
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai-reskilling-roadmap-release/
※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。
※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmiley（アイスマイリー）は企業のDXを推進する国内最大級のAIポータルメディアです。人工知能を搭載した製品・サービスの比較や資料請求を無料でご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326882&id=bodyimage2】
URL：https://aismiley.co.jp/
・リスキリングとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/reskilling/
・生成AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/
・LLM（大規模言語モデル）とは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-large-language-models/
・自然言語処理とは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-natural-language-processing/
■アイスマイリーの会社概要会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
プレスリリース詳細へ