カラダにもビタミンC*1！【全身！美容パック】 内側から輝くような、つやのある水光肌*2へ。高濃度*3持続型ビタミンC*1配合新商品「ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク」

世界中で愛されているボディケアブランド「ジョンソン(R)ボディケア」を展開するKenvue（ケンビュー）は、ブランド初の高濃度*3持続型ビタミンC*1を配合したボディミルク「ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク」を、2025年9月12日（金）より全国で順次発売します。

ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク（200mL）

ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク（500mL）

「ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク」は、肌への浸透力*4が高く長時間安定して留まる、高濃度*3かつ持続型のビタミンC*1と、角質ケアをサポートするピーチエキス*5を配合。ジョンソン(R)ボディケアシリーズに共通する保湿成分に加え、この「VCアロマミルク」は、整ったキメのある肌を目指せるビタミンC*1と、肌表面の角質を柔らかくなめらかで、健康的な肌づくりに役立つピーチエキス*5のWアプローチによって、内側から輝くようなつやのある水光肌*2へと導きます。香りはさわやかなシトラスなどフルーティな香りで、毎日のボディケアが心地よい時間へと誘います。

ボディケアアイテムも美容成分で選ぶ時代へと変化。

ビタミンC*1は「美容の王道」と言われ、年代を問わず絶大な人気を誇る、フェイスケアによく使用される美容成分です。「ジョンソン(R)ボディケア」では、高濃度*3かつ持続型のビタミンC*1をボディケアに配合し新発売。さらに肌を柔らかくする角質ケア成分としてピーチエキス*5までも配合した「美容成分保湿＋やさしい角質ケア」 Ｗのアプローチ。【全身！美容パック】するように、ボディのすみずみまで*4うるおいで満たし、つやのある水光肌*２に導きます。

【特長１.｜高濃度*3かつ持続型のビタミンC*1を配合】

●ビタミンC*1のなかでも、高い浸透力*4と安定性を兼ね備えた、高濃度持続型のものを配合しており、肌への浸透力*4が高く、長時間効果が続く設計。

【特長２.｜保湿＋やさしい角質ケア】

●独自のプレミアム美容液処方、肌を柔らかくするピーチエキス*5配合で、やさしく角質ケアして肌の基礎を整えてくれます。肌の基礎を整えることで、持続型ビタミンC*1の浸透がより良くなり*4、最後に保湿をしっかりすることで、肌の内から輝くような、ぷるんとした「水光肌*２」へ。

シトラスやフルーティな香りが最も支持され人気No.1に。

消費者調査*6で、最も人気が高かったシトラスの香り。明るくポジティブな気持ちになり、自分の肌をいたわりながらボディケアができ、気分も変えてくれます。全身はもちろん、乾燥が気になる脚や腕など、余すところなくボディケアし、つやのある肌を叶えます。同調査ではボディケアにかける時間が増加していることも浮き彫りになり、肌を美しく見せたい、ボディケアで気分を変えたいなどの消費者ニーズに応えるため「ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク」の開発に至りました。

*1 アスコルビルグルコルシド（整肌成分）

*2水気をかんじさせるようなつや・輝きのある肌（整肌成分）

*3 「エクストラケア アロマ ローション」比

*4 角層まで

*5 モモ果実エキス（整肌成分）

*6 Kenvue調べ 調査期間：2024年12月 対象者：全国の20代～40代男女 計100名

■「ジョンソン(R)ボディケア」商品一覧

ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク 500ml

【新商品】

肌への浸透力*1が高く長時間安定して留まる、高濃度*2かつ持続型のビタミンC*3と、角質ケアをサポートするピーチエキス*4を配合。

*1 角層まで *2「エクストラケア アロマ ローション」比 *3 アスコルビルグルコルシド（整肌成分）*4 モモ果実エキス（整肌成分）

ジョンソン(R)ボディケア バイブラントラディアンス アロマミルク 500ml

発売から1年で売上No.1*1。つややかに輝く透明肌*2へ。ナイアシンアミド*3とビタミンC誘導体配合*4で、肌の内側*5から、うるおう透明感*2を引き出します。

*1 インテージSRI＋ ボディミルクローション市場2024年3-8月 バイブラントラディアンス200ml&500ml合算推計販売金額 *2 うるおいによる *3 整肌成分 *4 アスコルビルグルコシド *5 角層まで

ジョンソン(R)ボディケア ミネラルジェリーローション 500ml

お肌に水分補給。さっぱり保湿したい人に。海洋ミネラル成分*1配合で、肌の内側*2に 水分をたっぷり与えてくれる、ジョンソン独自の美容保湿ローション。肌の内側*2まで水分補給し、 みずみずしくうるおった肌へ。ジェリータイプのベタつかない処方。

*1 アスパラギン酸Mg：整肌成分 *2 角層まで

ジョンソン(R)ボディケア ラスティングモイスチャー アロマミルク 500mL

肌のうるおいをやさしく守るベビーオイル*1で、肌を滑らかに整えて、うるおいを与えます。

保湿効果の高いシアバター*2とホホバ油*3を配合。ピーチとアプリコットのアロマに包まれます。

*1 ミネラルオイル *2 シア脂 *3 ホホバ種子油

ジョンソン(R)ボディケア ドリーミースキンアロマミルク 500mL

肌のうるおいをやさしく守るベビーオイル*1で、優雅なアロマがあなたをリラックス*2させてくれます。保湿効果の高いカミツレ花エキス*3を配合。ラベンダーとカモミールのアロマに包まれます。

*1 ミネラルオイル *2 香りによる *3 保湿成分

ジョンソン(R)ボディケア エクストラケア アロマミルク 500mL

アロマの香りに包まれ、毎日の保湿ケアに。ボディ保湿ケアに必要な要素を1本にぎゅっと詰めました。ベビーオイル*1 で肌のバリア機能をサポートし、しっかりと保湿します。べたつかずうるおいが続くミルクタイプのボディローションです。

*1 ミネラルオイル

■商品概要

・商品名：ジョンソン(R)ボディケア VCアロマミルク

・容量：200mL/500mL

・販売価格：オープン価格

・発売日：2025年9月12日(金)

・販売場所：全国の薬局・薬店・スーパーマーケット、ホームセンター、ドン・キホーテなど小売店、ECサイト

■「ジョンソン(R)ボディケア」について

“あがる！香る！高保湿”でいい香りに包まれながらしっとりすべすべ感のある肌に仕上げるボディケアブランド。ポンプ式の大容量サイズも人気で、毎日の保湿ケアに惜しみなくたっぷり使えるアイテムです。

新商品が加わり、全6種がそれぞれの目的に合わせて選ぶことができ、ボディケアで【全身！美容パック】することで、自分がなりたい肌を目指すことができます。世界中で愛され続けるトップブランドのジョンソン(R)︎ボディケアが、つい触れたくなる憧れ肌へ、あなたを導きます。（アレルギーテスト済み※）※…全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。

ジョンソン(R)ボディケア公式 WEBサイト https://www.johnsons.jp/

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvue（ケンビュー）は、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から推奨されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を消費者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

Kenvue（ケンビュー）WEBサイト https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/

■お問い合わせ先

Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110