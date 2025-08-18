µÜ¾ë¸©ÏËÍý·´»³¸µÄ®¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¾úÂ¤½ê¤¬´°À®
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥í¡Ê½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÏËÍý·´»³¸µÄ®ºä¸µ»³ºî1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¾ÅÄ À®¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Óー¥ë¾úÂ¤½ê¡ÖFalo Brewing¡Ê¥Õ¥¡¥í¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¡Ë¡×¤ò·úÀß¤·¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÌµ»ö½×¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¼òÎàÀ½Â¤ÌÈµö¤Î¸òÉÕ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶È³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾úÂ¤½ê¤Î´°À®¤òµÇ°¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆâÍ÷²ñ¤ò9·î13Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖFalo Brewing¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¾úÂ¤½êÌ¾¤Î¡ÖFalo¡Ê¥Õ¥¡¥í¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖÊ²¤²Ð¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ê²¤²Ð¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ì¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ë¥Óー¥ë¤È¾úÂ¤½ê¤¬¡¢ÃÏ°è¤È¿Í¡¹¤ò²¹¤á¡¢ÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤¹¡ÖÊ²¤²Ð¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥Óー¥ë¤ÇÌÀÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Î¼´¤Ç¼òÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡¡¡ÖÉÊ¼Á¤ÎÄÉµá¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×
¹ñºÝÅª¤ÊÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤È¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÃµµæ¿´¡¦¹¥´ñ¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤È¿·¤·¤¯¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Óー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¥íー¥«¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×
ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äµ¬³Ê³°ÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤äµ¨Àá¡¢Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çþ²ê¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼òÂ¤¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¡×
¾úÂ¤½ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢·Ò¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÊÄ¹»¤·¤¿³Ø¹»À×ÃÏ¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾úÂ¤½ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¡¦È¾ÅÄ À®¤Î·ÐÎò¤ÈÁÛ¤¤¡Û
ÂåÉ½¤ÎÈ¾ÅÄ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¦¼òÎà¶È³¦¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¹ñÆâÍÌ¾¥Ö¥ë¥ï¥êー¤Ç¤Î¾úÂ¤¶ÈÌ³¤ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¾úÂ¤Ä¹¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Óー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÁÏ¶È¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈï³²¤«¤éÉü¶½¤ò¿ë¤²¤¿»³¸µÄ®¤Ç¡¢¥Óー¥ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍ÷²ñ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µÆüÄø¤Ë¤ÆÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¾úÂ¤½ê¤äÀßÈ÷¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ 2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ) ¸áÁ°9»þ30Ê¬～12»þ
²ñ¾ì¡§ µÜ¾ë¸©ÏËÍý·´»³¸µÄ®ºä¸µ»³ºî1(µìºä¸µÃæ³Ø¹»)
ÆâÍÆ¡§ Falo Brewing¾úÂ¤½ê¤Î¤´¾Ò²ð¡¢»ö¶ÈÀâÌÀ
»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://forms.gle/eFUme3XKc2Uomg6u7
µìºä¸µÃæ³Ø¹»¡¢2021Ç¯¤ËÊÄ¹»
¢¨¾úÂ¤½ê¤Î¤´¾Ò²ð¤äÀâÌÀ¤Ï10»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï»î°ûµÚ¤Ó¥Óー¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÆâÍú¤¤Ê¤É¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤ÎÇÛ¿®¼Ô¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥í (Falo Brewing)
Ã´Åö¡§ È¾ÅÄ À®
E-mail¡§ falobrewing@gmail.com
Instagram¡§ https://www.instagram.com/falobrewing
²èÁü/ÁÇºà¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/r5zkU