マッチョ29初期メンバー、地域密着型ジムの店長に就任　板橋・大山に新たな健康拠点

CHART株式会社

東京を中心にパーソナルジムを展開する『CHART』（本社：東京都新宿区）は、2025年8月、元「マッチョ29」初期メンバーとして活動していた植田知成氏を、大山店の店長として迎えました。

かつて「筋肉で日本を笑顔にする」をテーマに活動してきた彼が、次に選んだ舞台は “整体×パーソナルで姿勢改善・健康づくりを提供する地域密着型ジム”。エンタメマッチョから健康支援トレーナーへの転身は、人生100年時代を象徴する新たなキャリアモデルとも言えます。

パーソナルジムCHARTについて

パーソナルジムCHARTは、2022年に表参道店をオープン。

「人生100年時代、最愛の人と1日でも長く健康な身体を保ち、かけがえのない時間を過ごせるようにサポートする」ことをミッションに、都内を中心に店舗を展開しています。

整体とパーソナルトレーニングを掛け合わせることで、肩こり・腰痛などの不調改善から、理想の体づくりまで幅広いニーズに応えることを強みとしています。

植田知成 新店長

植田氏は、エンターテイメントグループ「マッチョ29」の初期メンバーとして活躍し、「筋肉で日本を笑顔にする」を掲げて活動。筋肉を通じて多くの人を笑顔にしてきました。

その経験と想いは、CHARTが目指す「整体×パーソナルで姿勢改善・健康を支える」という理念にも通じており、今後は地域に根差した健康づくりを担っていきます。

CHART大山店の店長に就任する植田知成トレーナー

新店長・植田知成氏 コメント

これまで『筋肉で日本を笑顔にする』をテーマに活動してきましたが、今後はCHARTの店長として、お客様の生活により近い場所で笑顔を支えていきたいと思います。

整体とパーソナルトレーニングを組み合わせることで、単なる筋力強化ではなく、姿勢改善や日常の不調改善につながるサポートを行い、地域の皆様が元気に毎日を過ごせるよう全力を尽くします。

パーソナルジムCHART 表参道店

■ 店舗概要

店舗名：パーソナルジムCHART 大山店

住所：東京都板橋区大谷口上町36-2 ジョイビル1階

アクセス：東武東上線 大山駅 徒歩10分

■ 会社概要

会社名：CHART株式会社

所在地：東京都新宿区西落合2-10-12

代表者：代表取締役 大久保泰成

事業内容：パーソナルジム事業、フランチャイズ事業

URL：https://chart-happiness.com/