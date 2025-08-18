秋募集直前！4日間で“指導力×集客力”を底上げ--ピアノ教室の先生向け無料オンラインイベント第13回『オンライン教室サミット2025｜秋募集編』開催

株式会社CROZEN

株式会社CROZEN（本社：東京都港区、代表取締役社長：ヴォンドラ高橋若菜）は、2025年9月2日（火）～５日（金）の4日間、ピアノ教室の先生を対象にした無料オンラインイベント『オンライン教室サミット2025｜秋募集編』を開催します。本イベントは通算13回目の開催で、毎回約1,000名が参加し、リピーターの先生も多い高評価の学びの場です。1年で2番目にお問い合わせ・入会が増えるとされる“秋募集”に向けて、最新の集客戦略と実践的な指導ノウハウを毎日無料で学べます。



オンライン化とDXの進展により、教室業界は大きな転換点を迎えています。人気教室には“選ばれる理由”がある！本サミットでは、現場で成果を出している講師陣が、秋募集期に成果を最大化するための実例と最新の指導法を、具体的なデータや成功事例とともに解説します。

「最新のレッスン指導法について」「体験レッスンからの入会率をどう上げるか」「保護者コミュニケーションと継続率の関係」「オンライン・SNS・LINEを活用した集客導線」など、明日から実践できる内容の集中セミナー。ピアノ指導の質と教室経営の両輪を強化し、ご参加いただくピアノ教室の先生方の、9～10月の入会増につなげます。



オンライン参加はzoomウィビナー配信にてリアルタイムLIVEセミナーを開催し、参加は完全無料となります。



「オンライン教室サミット2025」参加のご予約はこちらから

参加申込URL：https://wakanasonlineschool.com/summit-september-2025/

ご予約申込後にオンライン配信用のURLをご案内します。

- 開催にあたっての主催者の想い本サミットは、通算13回目の開催となります。毎回、多くの先生方から「入会が増えた」「運営の迷いが消えた」「場所を選ばず、オンラインでこのような質の高い学びが無料で受講できることが、ありがたい！」とのお声をいただき、毎回日本全国、海外から約1,000名にご参加いただく学びのイベントへと成長してきました。 2025年も、AIやDXなどの技術は加速し、教育の現場にも新しい選択肢が次々と生まれています。常に「音楽を通して提供できる良い教育とは何か？」を問い続け、子どもたちの未来に繋がる学びを届けるために、指導者自身が学び続ける場を提供します。今回の「秋募集」特別編では、秋募集期に“選ばれる教室”になるための運営と指導法を、具体的な実例とともにお届けします。- 当日のタイムテーブル2025年9月2日（火）～５日（金）の4日間オンラインで開催。各業界の豪華! 登壇講師 8名によるプレミアムLIVEセミナー。各コンテンツ、75分ごとの時間枠となります。

【各講師登壇日程詳細】

第1部スタートは午前9時30分

第2部スタートは午前10時45分

となっております。

※状況により、スタート時間が多少前後する場合がありますのでご了承くださいませ。

9月2日（火）川口裕紀子

第1部： 9時30分

「練習しない」「集中しない」「無気力」レッスンが劇的に変わる”魔法のデジタル教材”

第2部：10時45分 ヴォンドラ高橋若菜

満室・高単価・安定収入を叶えるピアノ教室のための経営セミナー





9月3日（水）

第1部：9時30分 成重千里

入会率100%！デジタル時代に必須

生徒が辞めないオンラインレッスン指導法

第2部：10時45分 清水英恵

脱力に悩む先生と生徒さんへ！3歳からの脱力ピアノ指導

クラシックの本場ヨーロッパからの「ライグラフメソッド」

9月4日（木）

第1部：9時30分 山下直子

落ち着きがない、不器用、姿勢が悪い…

困った子が変わる！ピアノ指導の新常識

第2部：10時45分 北村秀子

難しすぎる音楽理論ナシ！明日から使えるかんたんピアノアレンジ講座

9月5日（金）

第1部：9時30分 神保麻紀

お問合せ４倍を実現！デジタル時代に選ばれる教室へ

Canvaブランディング講座

第2部：10時45分 中村沙樹

最速で生徒の結果を出す指導法～才能教育心理学～

「オンライン教室サミット2025」参加のご予約はこちらから：

参加申込URL：

https://wakanasonlineschool.com/summit-september-2025/

ご予約申込後にオンライン参加用のURLをご案内します。



＜主催：株式会社CROZEN代表取締役 ヴォンドラ高橋若菜 プロフィール＞

1984年生まれ。仙台市出身。東京都在住。

これまでに200以上のお教室のDX化に成功、その生徒数を含めると、累計1万人以上になる。これまでにオンライン化に導いたお教室は、ピアノ、歌、バイオリン、お料理、ヨガ、ダンス、日本語、英語、朗読、プログラミング、鍼灸師、小腸もみ師、など、多くの様々な専門分野のお教室に関わる。

DX化を指導した受講生は、日本以外の海外在住者も多く、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、アメリカ、メキシコ、ベトナム、タイ、シンガポールなど１０カ国からいる。

両親は教員という、教育者を親に持つ家庭環境で生まれ育つ。

18歳で音楽研鑽のため渡欧（クロアチア）。イノ・ミルコヴィッチ高等音楽院（モスクワ音楽院提携校）を経て、クロアチア国立ザグレブ音楽大学にて最優秀の成績で卒業。大学研究科修了。

ヨーロッパで11年の研鑽を積み、2014年に完全帰国。ピアノ教室を開業。

開業時、教室のYoutubeチャンネルを立ち上げ、投稿したあるレッスン動画をきっかけに海外在住の生徒から「オンラインレッスンを受けたい」という希望を受ける。

ピアノというオンラインで指導しにくいレッスンだと思われていたことを、コロナ禍前からオンラインを活用しレッスンをスタートする。

住んでいる場所関係なく、受けたいレッスン、授業を受けられる「オンライン教育」の素晴らしさにいち早く気付く。お教室の先生のためのオンライン化講座を2020年1月開講し、1年で10倍以上の受講生数という人気講座へ急成長し、人気講座となる。

これまでに、毎回1,000人規模の参加者が集まるオンライン教室サミットを10回以上開催



その他の活動としては、クロアチア在住時の音楽以外の活動では、旧ユーゴスラヴィア内戦の激しかった地域、オシエック市で青少年を対象に開催される、国際文化交流フェスティバル”THE WORLD WITHOUT BORTHERS”に講師として、2006年～2010年まで毎年5年連続で参加。

クロアチアの戦後や国際フェスティバルの様子、世界平和についての国際理解教育を、仙台市内の小学校で講演するなど、国際平和を目的とする社会活動にも積極的に参加する。

自身のお教室以外の場所以外でも小・中学校で授業をするなど、教育で多くの子供たちに関わってきている。

メディア出演

読売新聞、春号仙台国際交流協会広報誌「SIRA WIND」、河北新報、読売新聞

BS日テレ「大人のﾖｰﾛｯﾊﾟ街歩き」、



演奏会批評

NOVI LIST、GLAS SLAVONIJE、GLAS ISTRA：



＜会社について＞

株式会社CROZENとは（https://crozen.jp/）

「教育で新しい未来を切り拓いていくために、私たちが次世代のためにできること

考え、実現する」をテーマに、教育のDX化をお伝えするスクール「Shine A Light」を運営。これまでに200以上のお教室のDX化に成功、その生徒数を含めると、累計1万人以上。受講生は、ピアノ、歌、バイオリン、お料理、ヨガ、ダンス、日本語、英語、朗読、プログラミング、鍼灸師、小腸もみ師、など、多くの様々な専門分野のお教室の先生が在籍。日本以外の海外在住者も多く、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、スペイン、アメリカ、カナダ、ベトナム、タイなど９カ国からと世界中から受講生がいる。専門スキルを持つお教室の先生が、お教室事業を発展させるべく、支援事業を展開しています。

社名：株式会社CROZEN

代表者：ヴォンドラ高橋若菜

設立：2021年1月

事業内容：教室事業、教育DX化スクール及びコミュニティ運営

所在地：東京都港区麻布台3-2-8

HP URL：https://crozen.jp/