Trustとテンソル・コンサルティング、AI・LLMを活用した金融機関向け業務効率化・高度化支援で協業開始

Trust株式会社

Trust株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：友田恭輔、湯山敬太（共同代表）、以下「Trust」）とテンソル・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：藤本浩司、代表取締役社長：田代勇一、以下「テンソル・コンサルティング」）は、金融機関向けの業務効率化・高度化支援を目的として、AI・LLM（大規模言語モデル）を活用したソリューション開発やコンサルティングサービスの提供などで協業を開始しましたことをお知らせいたします。

Trustのシステム開発力とテンソル・コンサルティングの生成AI技術を融合することにより、両社は金融機関の基幹システムにおける開発・保守の上流工程において、ドキュメントの完全化、開発プロセスの効率化および自動化に共同で取り組んでおります。これにより、金融機関における業務品質の向上と開発期間の短縮を実現し、持続的なシステム運用体制の確立に貢献してまいります。

■協業の背景・概要

Trustは、「テクノロジーとコミュニティで金融の未来を創る」をミッションに掲げ、金融ビジネス、AI、ITに関する豊富な知見・経験を有する人材を有し、AI・データ事業、ITコンサル事業を通じて金融機関のDX改革に伴走し、金融に関わるすべての企業に信頼されるプロフェッショナル集団を目指しています。



テンソル・コンサルティングは、バリュードリブンなデータ分析アプローチで、金融機関を支援するコンサルティング会社です。常に最新の技術を研究し、その成果を活用して、これまで銀行、保険、クレジットカード、消費者金融など幅広い業態のお客様に対して、マーケティング、信用リスク分析などの豊富な支援実績を有しております。



両社は双方の強みを活かし、以下のような共創的な取り組みを推進していきます。

- 共同ソリューションの提供最先端のAIおよびデータ分析のノウハウを活用し、ソリューション開発・導入からデータ分析までを一貫して提供するトータルコンサルティングを通じて、金融機関が有するリスク管理やマーケティングなどの課題解決に共同で取り組み、サービス品質の向上、導入期間の短縮・コスト抑制を図ります。- セミナーや共催イベントの実施両社の知見を共有し、金融DX、生成AI、AIエージェントなどをテーマに、金融機関向けに啓蒙やネットワーキング促進を図ります。

Trustとテンソル・コンサルティングは、本協業を通じて、AI・データ分析、ITコンサルティング領域における高度な技術・知見・経験を結集し、金融業界の業務効率化・高度化に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名 ：Trust株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友田恭輔、湯山敬太（共同代表）

本社住所：東京都中央区日本橋箱崎町１-２ THE SHORE 日本橋茅場町 5Ｆ

設立 ：2023年10月

URL ：https://trust-partner.co.jp/

事業内容：生成AIプロダクトの開発、システム開発のコンサルティング等

会社名 ：テンソル・コンサルティング株式会社

代表者 ：代表取締役会長 藤本浩司、代表取締役社長 田代勇一

本社住所：東京都千代田区五番町2番地24

設立 ：2006年12月

URL ：https://www.tensor.co.jp/

事業内容：数理モデルに基づく経営コンサルティング業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

Trust株式会社 経営企画部 広報担当（渡邊素、斉藤）

E-mail ：contact@trust-partner.co.jp

テンソル・コンサルティング株式会社 広報担当

E-mail ：info@tensor.co.jp