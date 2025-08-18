株式会社マゼックスと株式会社リタテラス農業の未来を共創する業務提携を締結

株式会社マゼックス■概要

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市）と株式会社リタテラス（本社：東京都渋谷区）は、一次産業を中心とする農業分野における構造的課題の解決と地域農業の持続可能な発展を目的として、業務提携を締結いたしました。

両社は今後、スマート農業の展開に向けた支援と地域密着型支援を融合させた新たな農業支援モデルの構築に向けて展開してまいります。

■提携の背景

日本の農業は現在、以下のような深刻な課題に直面しています。

- 農業従事者の高齢化と後継者不足- 気候変動による生産不安定化- 農業収益性の低下と市場競争の激化- 地域農業の担い手減少によるコミュニティの衰退

こうした課題に対し、株式会社マゼックスは農業用ドローンを中心とした農業機械・スマート農業技術の開発・提供を通じて、現場の効率化や農作業の重労働からの解放を推進してきました。一方、株式会社リタテラスは、地域農家との深いネットワークを活かし、一次産業を中心とした経営支援・販路開拓・人材育成など多面的な支援を行ってきました。両社の強みを掛け合わせることで、テクノロジーと地域の知見が融合した、より実効性の高い支援体制を構築できると判断し、今回の業務提携に至りました。

■提携の内容と今後の展望

本業務提携により、以下のような取り組みを共同で推進してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44345/table/22_1_ab9db904339e372c38bb812eb7d4a096.jpg?v=202508190625 ]

これらの取り組みを通じて、地域農業の活性化と一次産業の未来づくりに貢献してまいります。

■代表者コメント

株式会社マゼックス

「リタテラス様との提携により、私たちの技術がより多くの現場に届き、地域農業の課題解決に直結する幅広い支援が可能になります。農業の未来を共に創造できることを心から嬉しく思います。」

株式会社リタテラス ファームコネクト事業部 一同

「マゼックス様の革新的な技術と、私たちの地域密着型支援が融合することで、農業の現場に新たな価値を提供できると確信しています。持続可能な農業の実現に向けて、共に歩んでまいります。」

