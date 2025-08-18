ダブルツリーbyヒルトン富山　丸山 学　新総支配人　就任のお知らせ

株式会社池田ホテルマネジメント

【2025年8月18日】ダブルツリーbyヒルトン富山（富山市新富町）は、2025年8月18日付で丸山 学（まるやま まなぶ）が総支配人に就任したことをお知らせいたします。

丸山は2004年にヒルトン（東京都新宿区）に入社し、ヒルトン・ワールドワイド・セールスでキャリアをスタートさせました。その後、コンラッド東京にて6年間営業職を務め、ホテル運営における広範な知識と経験を培いました。

2016年には、ヒルトン沖縄北谷リゾートおよびダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートの営業部長に就任し、ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートの開業を成功に導きました。さらに、2021年から2023年まではヒルトン小田原リゾート＆スパにてコマーシャル・ディレクターを務め、客室売上において記録的な業績を達成しています。

直近では、2023年より、1,000室を超える客室と30以上の宴会場を有するヒルトン福岡シーホークにて、副総支配人・営業推進担当として大規模なチームを率い、その卓越したリーダーシップのもとで売上目標を達成し、ホテルの収益性を大幅に向上させました。

今後は、ヒルトンでの21年にわたる豊富な経験と確かな実績、そして強力なリーダーシップを活かし、ダブルツリーbyヒルトン富山のさらなる発展を目指して経営を統括してまいります。

今回の就任にあたり、丸山は次のように述べています。

「このたび、ダブルツリーbyヒルトン富山の総支配人として着任いたしましたことを大変光栄に思います。2023年1月18日の開業から2年7か月が経ち、当ホテルは地域に根ざした企業として着実に成長を遂げてまいりました。

今年、富山は米紙ニューヨーク・タイムズが選ぶ『2025年に行くべき52カ所」において、日本から大阪とともに選出され、大変注目を集めています。また、混雑を避けて文化的な感動とグルメを楽しめる場所として、『おわら風の盆』や『富山市ガラス美術館』が紹介されており、富山の魅力が国際的に評価されつつあります。

今後は、富山の魅力を積極的に発信し、多くの海外のお客様にもお越しいただけるよう努めてまいります。そして、国内外を問わず多くのお客様に最高の滞在体験をご提供できるよう、全力で取り組んでまいります。

お問い合わせはこちら :https://doubletree-toyama.hiltonjapan.co.jp

ダブルツリーbyヒルトン富山について

北陸初のヒルトンのホテルとして2023年1月に開業したダブルツリーbyヒルトン富山は、富山駅から徒歩3分という好立地で、国内外から訪れるお客様をチョコレートチップクッキーで温かくお迎えします。館内のインテリアには、ロビー階から高層階へ上がるにつれて水空間から山空間へと風景を変化させるアートワークを施し、富山湾と立山連峰に囲まれた富山の豊かな自然美を表現しています。客室は快適性と現代的な機能性を兼ね備え、上質な滞在をお楽しみいただけるよう、フィットネスジム、大浴場・サウナ、富山の良質な飲料水のウォーターディスペンサーを完備しています。

朝食、ランチ、アフタヌーンティー、ディナーまであらゆるシーンの食事を提供するオールデイダイニング”korare WINE AND DINE”では、富山の旬な食材を取り入れたインターナショナルなお料理をソムリエ厳選のワインとともにお楽しみいただけます。ホテルエントランス横にはこだわりのコーヒーやケーキなどホテルシェフやパティシエの味をテイクアウトやイートインでお楽しみいただけるコーヒー&デリ「GRAB’n’GO Coffee & Deli」を設けています。

また、プライベートな会議から約 90 名様まで収容可能な会議・宴会場をご用意しています。

・ ホテル公式サイト：https://doubletree-toyama.hiltonjapan.co.jp/

・ ホテル公式インスタグラム：https://www.instagram.com/doubletree.toyama/

・ ホテル公式フェイスブック：https://www.facebook.com/doubletree.toyama/

・ ホテル公式LINE: https://lin.ee/2D8z2L6

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトンは、世界60の国と地域で約700軒（158,000室以上）を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://doubletree.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/hilton-honors-book-hotels/id635150066)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(https://www.facebook.com/DoubleTree/)、X(https://x.com/doubletree) 、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。