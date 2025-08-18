アフリカの未来を芸術とともに創造する文化・芸術振興活動THE　TOYOTA TSUSHO CFAO African Art Awardを開始

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）とグループ会社であるCFAO SAS（以下：CFAO）は、日本の民間企業として初めて、アフリカの未来を芸術とともに創造する文化・芸術振興活動「THE TOYOTA TSUSHO CFAO African Art Award」（以下：本活動）を開始いたします。

本活動は、トーゴ共和国の現代美術館Palais de Lome（ロメ宮殿）との提携のもと、各国の文化・アートに精通したキュレーター（学芸員）と協力し、アフリカ全54カ国の将来が嘱望されている芸術家を支援するものです。初年度はキュレーターから選出された芸術家の中から審査を通じて、来春頃に数名の受賞者を決定し、アフリカのトーゴ、フランスや日本で受賞者の芸術作品を展示する予定です。2025年度を皮切りに、本活動は、継続的に実施してまいります。

豊田通商とCFAOは、アフリカにおいて170年以上の歴史を有し、“WITH AFRICA FOR AFRICA”の理念のもと、モビリティ・グリーンインフラ・ヘルスケア・コンシューマーの4つの事業を柱に、長期的な視点から各国とのパートナーシップを築き、現地の人々との深い信頼関係を育んでまいりました。これまでの歩みを次のステージへと進めるべく、本活動を通じて、新たに文化・芸術の分野へと活動を広げていきます。

アフリカは世界で最も若い人口構成を持つ地域であり、文化・芸術の分野でもその創造力に大きな注目が集まっています。近年、アフリカで生み出される芸術作品は、そのユニークなカルチャーを象徴し、国際的にも関心を集めています。一方で、多くの若手アーティストにとっては、自らの表現を世界に届ける機会が限られており、支援の手が届かない現状もあります。こうした状況に対し、本活動は、若者を中心としたアフリカの人々の可能性を引き出し、次世代の人材育成や地域コミュニティの発展に貢献することを志としています。

私たちは、長年にわたり築いてきた信頼と現地ネットワークを活かし、可能性に満ちたアフリカ出身の芸術家の活動を支援することで、共にアフリカの未来を創造してまいります。彼らが描くストーリーや芸術作品は世界とアフリカをつなぐ架け橋になると信じています。

豊田通商は、“WITH AFRICA FOR AFRICA”の理念のもと、事業活動と芸術振興の両輪で、アフリカの未来の子どもたちのために持続可能な社会発展に貢献してまいります。

◆補足情報

アワード名称：

THE TOYOTA TSUSHO CFAO African Art Award

対象：

アフリカ諸国のアーティスト、キュレーター推薦によりノミネート

審査・選出：

国際審査員（アートディレクター、美術館キュレーター等）により数名を選出予定

支援内容：

国際巡回展出展、制作支援金 等

主催：

豊田通商株式会社 / CFAO SAS（CFAOはアフリカ全域に事業基盤を持ち、モビリティ・グリーンインフラ・ヘルスケア・コンシューマー分野で事業を展開するフランスの商社。設立170年超の歴史を持ち、2012年より豊田通商グループ）

協力：Palais de Lome（トーゴ共和国の国立現代美術館）

スケジュール：

2025年８月 アワード開催告知

2026年 春 アワード受賞者決定、授賞式開催

2026年 春~2027年 春 各地（3ヵ国）での芸術作品展示会開催

＜参考情報＞

プロジェクトストーリー アフリカページ：https://www.toyota-tsusho.com/about/project/32.htm(https://www.toyota-tsusho.com/about/project/32.html)