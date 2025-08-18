「ゼロリノベ」と「サウナ師匠」がタッグ！暮らしを“ととのえる”新しい「サウナ付きリノベーション・パッケージプラン」を提案

TTNE株式会社

サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）は、日本サウナ界の第一人者であるサウナ師匠（秋山大輔）が、中古マンションのリノベーション業界をリードする「ゼロリノベ」と一緒に開発に挑んだ、新しい「サウナ付きリノベーション・パッケージプラン」に関する対談記事の公開したことをお知らせいたします。

■サウナ愛好家が一度は描く夢 “自宅サウナのある暮らし”

公開された対談記事では、ゼロリノベ建築事業部責任者・西村一宏氏とサウナ師匠による“自宅サウナのある暮らし”をテーマに打ち合わせを重ねる様子が紹介されています。

限られた空間の中でいかに"最高のととのい"を自宅で体験できるか。設計とサウナの両分野のプロフェッショナルが意見を交わしながら、理想の住まいを形にしていく過程が詳細に語られています。

■ 実用性と理想を両立する、新しい住まいのカタチ

今回のパッケージプランでは、自宅サウナ導入におけるスペース確保・生活動線・コスト調整といった現実的な課題に対して、ファミリー層・単身層の2軸でより実践的なアプローチを提示しています。

ファミリータイプ単身タイプ

現実的な課題に対して、綿密な打ち合わせと検証を重ねた図面を元に、実際の3Dパースも公開。視覚的にわかりやすく、よりリアルな導入イメージを提供しています。

サウナ愛好家はもちろんのこと、「日常をアップデートしたい」と願うすべての方々にとって、新たな住まいづくりのヒントとなる内容が満載となってます。

本記事の詳細は、下記にてご覧いただけます。ぜひご一読ください。

▼掲載記事URL：https://journal.zerorenovation.co.jp/money/sauna-interview/

■株式会社groove agentについて

不動産仲介・リノベーション設計・工事のオールインワン・リノベーションサービス「ゼロリノベ」を運営。「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、経済的にも空間的にも余白のある住まいと暮らしを提案している。資金計画から物件探し、リノベーションの設計・施工・アフターフォローまで一貫して自社でサポート。 2021年には、リフォーム・リノベーション向け物件も多数扱う中古物件専門の検索サイト「スムナラ」をリリース。

会社名：株式会社groove agent

代表取締役：鰭沼 悟

設立：2011年11月11日

所在地：東京都港区北青山２丁目１２－４２

事業内容：不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL：https://www.zerorenovation.co.jp/

■[TTNE]について

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(https://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅・家庭用サウナやサウナストーブを揃えるサウナグッズ専門セレクトECショップ「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

ととのえ親方 [松尾大] プロサウナー

複数企業を経営しながら全国のサウナ施設をプロデュースする実業家・プロサウナー。多くの人を“ととのう”状態に導いてきたことから“ととのえ親方”と呼ばれるように。秋山大輔（サウナ師匠）と共にサウナクリエイティブ集団「TTNE」や「日本サウナ学会」を設立し、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。世界初の「Harvia グローバルアンバサダー」も務め、建築・デザインと融合した先進的サウナ空間を国内外で展開。著書に『人生を変えるサウナ術』など。

サウナ師匠 [秋山大輔] プロサウナー

イベントを軸としたブランディング会社を経営しながら、世界を舞台に活動するプロサウナー。日本最大級のサウナイベントやアワード、革新的サウナ空間のプロデュースを手がけ、2025年大阪・関西万博では主催者催事 万博サウナ「太陽のつぼみ」の総合プロデューサーを務める。世界No.1サウナブランド「Harvia」からグローバルアンバサダーに任命され、日本のサウナカルチャーを未来へと導くキーパーソンとして国内外で注目を集める。日本発の感性と世界水準の視座を掛け合わせ、世界とつながる次世代サウナ文化を創出している。

＜オフィシャルサイト＞

TTNE : https://ttne.jp

サウナ専門ブランドSHOP[TTNE] : https://www.ttne.shop

日本サウナ学会 : https://www.ja-sauna.jp

SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com

SAUNA37 : http://sauna37.com

SAUNA SELECT : https://sauna-select.com

ととのえ親方：https://www.instagram.com/totonoeoyakata

サウナ師匠：https://www.instagram.com/saunashisho

■本件に関するお問い合わせ

TTNE株式会社 担当：森田

メール：morita@ttne.jp

代表番号： 03-5843-7576