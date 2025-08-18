【DMM GAMES】アプリ版「スイートホームメイド」事前登録者数7万人達成！リリース日のお知らせや、Amazonギフトカード番号が当たるXキャンペンも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、アプリ版『スイートホームメイド』の事前登録者数が7万人を突破したことをお知らせいたします。またアプリ版『スイートホームメイド』のリリース日のお知らせと8月17日(日)より公式XにてAmazonギフトカード番号がその場で当たるキャンペーンを開催いたします。

★事前登録はこちらから！★

公式サイト： https://sweethomemaid.jp/

■事前登録者数7万人突破記念！鐘楼石プレゼント！

おかげさまで事前登録者数5万人を達成いたしました！

事前登録者数の達成報酬として、鐘楼石6,000個をゲームリリース時に皆様に配布いたします。

▼事前登録報酬

3万人…鐘楼石1,000個【達成！】

5万人…鐘楼石2,000個【達成！】

7万人…鐘楼石3,000個【達成！】

10万人…☆４確定ガチャ券

最大で鐘楼石6,000個＋☆4確定ガチャ券1枚を全ユーザーにプレゼント！

新たにゲームを開始した方は上記の報酬を含めて最大で鐘楼石18,500個＋☆４確定券2枚 が貰えるチャンス！

■アプリ版「スイートホームメイド」のリリース日が8月21日(木)に決定！

『スイートホームメイド』アプリ版が8月21日(木) にリリース決定！

あの甘くて癒やされるメイドライフが、ついにアプリでお楽しみいただけます！

事前登録はまだまだ受付中！

https://sweethomemaid.onelink.me/oU9j/sn387610

■アプリリリース直前！鐘楼館入居者募集キャンペーン第2弾開催中！

8月17日(日)～8月20日(水)まで毎日Amazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施中！

入居したいキャラクターを選んで応募しよう！

詳細はスイートホームメイド公式Xアカウントをチェック！

▼参加方法

1. @sweethomemaid をフォロー

2. 対象投稿をリポスト

3. URLから、キャラクターを選んでポスト

▼応募に関する注意事項

・スイートホームメイド公式Xアカウント（@sweethomemaid）をフォロー＆リポスト＆事前登録することで応募完了となります。

・既にスイートホームメイド公式X（@sweethomemaid）をフォローされている方は、リポスト＆事前登録のみで応募完了となります。

・当選の確認は投稿文に記載のURLからご確認いただくことができます。

・当選の権利は、当選者ご本人様のみ有効となります。他者への譲渡や換金はできません。

・景品の販売、換金、譲渡の目的でのご応募はご遠慮ください。

・抽選内容や当選者さまに対するお問い合せはお応えしかねます。

・個人情報は厳重に管理を行い、お客様の承諾なしに第三者に公開いたしません。

・キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・インターネットの通信料、接続料は、お客様の負担となります。

・通信の際の接続トラブルについては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、「スイートホームメイド」運営が実施するものであり、Xとは関係ありません。

キャンペーンに関するお問い合せは、「スイートホームメイド」お問い合わせフォームにて受け付けております。

・Amazon社は本キャンペーンのスポンサーではありません。

・Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■『スイートホームメイド』とは？

DMM GAMESがおくるかわいいメイドさんのいる洋館の管理人になって挑む本格派パズルゲーム！

『スイートホームメイド』公式サイト

https://sweethomemaid.jp/

『スイートホームメイド』公式X

https://x.com/sweethomemaid

PC版はこちらからプレイ！

https://games.dmm.com/detail/sweethomemaid

■製品概要

タイトル：スイートホームメイド

ジャンル：マッチ3リフォームパズル

配信日：2023年11月16日（木）

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版）／DMM GAMESストア

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)︎2023 EXNOA LLC