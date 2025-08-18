デザイナー村田晴信氏、プラステのウィメンズ クリエイティブディレクターに就任

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、デザイナー村田晴信氏をウィメンズラインのクリエイティブディレクターに任命したことを発表いたします。2025年5月に村田晴信氏とのコラボレーションコレクションを発売し、2025年秋冬より、プラステのウィメンズラインを牽引することになりました。

■株式会社ファーストリテイリング上席執行役員兼 株式会社プラステ 代表取締役CEO 岡崎 健 コメント

「村田晴信氏をプラステのクリエイティブディレクターに迎えることを誇りに思います。彼が生み出す、着る人の内面や佇まいを美しく見せるデザインは、今後プラステが中価格帯のNo.1ブランドを目指していくための一歩だと考えています。」

■株式会社ファーストリテイリング執行役員兼 株式会社プラステ COO 中島 徹郎 コメント

「着る人の気持ちまで美しくするようなデザインを創り出す、村田晴信氏の美意識と知性。彼と協働することで、日々の生活を豊かに、そして着る人に寄り添うような、プラステらしい価値ある服を提供し続けたいと思います。」

■プラステ ウィメンズ クリエイティブディレクター 村田晴信氏 コメント

「このたび、プラステのクリエイティブディレクターに就任いたしましたことを、とても嬉しく思っております。“毎日にきちんとをくれる服”というブランドコンセプトに、所作の美しさを引き出すデザインのエッセンスを重ねることで、大人の日常に静かな余裕をもたらす新しい日常着のかたちを提案していければと思います。」

■村田晴信氏について

東京都出身。ESMOD JAPON TOKYO卒業後、Istituto Marangoni Milanoでマスターコースを修了。2012秋冬ミラノコレクションにて自身の名前を冠したデビューコレクションを発表。その後JOHN RICHMOND社に入社し経験を積んだ後、2015年よりJIL SANDER社レディースデザインチームに所属。2018年に帰国し、2019年よりHARUNOBUMURATAのブランド展開を本格化する。2022年にはTOKYO FASHION AWARD を受賞し、2022年秋冬コレクションでブランド初となるランウェイショーを発表。2024年には、毎日ファッション大賞の新人賞・資生堂奨励賞を受賞。

【PLST（プラステ）について】

PLST（プラステ）は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドのひとつです。人に会う、仕事に行く、外に出かける。プラステの服は、そんなさまざまなシーンを過ごす毎日にきちんとをくれる服として、お客様の日々の生活を豊かにします。着ている人を美しく見せる工夫にあふれたエッセンシャルウェアが揃います。

公式ウェブサイト： https://www.plst.com/jp/ja/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/plst_official/