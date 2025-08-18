Barbourが「ニュウマン高輪」に新店舗をオープン！

株式会社Barbour partners Japan

イギリス・ライフスタイルブランドBarbour（バブアー）が2025年9月12日（金）に、ニュウマン高輪に新店舗をオープンいたします。

ルミネ史上最大規模となる「ニュウマン高輪」のSouth・North(サウス・ノース）エリア1～5Fと、LUFTBAUM(ルフトバウム）エリア28・29Fには、合計約180店舗がオープンします。段階的開業の第二弾となる今回、ニュウマン高輪の大部分のショップが開店し、本格稼働します。

Barbourは、Northエリアの3Fにオープン。

新店舗では、2025年秋冬コレクションを順次リリースしていきます。

ワックスジャケットなどの定番商品に加え、日本での人気が高まっているウィメンズアイテムのラインナップを強化。ダウンや中綿などのノンワックスアウターのバリエーションも拡充しております。

その他マフラーやバッグ、グローブ、キャップなどアクセサリー類も豊富に取り揃え、ライフスタイルブランドとしてのバブアーの世界観を体現したラインナップを展開していきます。

店舗限定ギフト

ニュウマン高輪店オープンを記念し、同店では特別なグッズをプレゼントします。

Barbour商品を\30,000(税込)以上お買い上げお客様に、先着でスマホショルダーストラップをプレゼント。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

バブアー ニュウマン高輪店

オープン日：2025年9月12日 （金）

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪 2丁目21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH 3F

電話番号：03-6455-7911（営業開始日より開通）

営業時間：11:00~20:00

●バブアーについて

英国ライフスタイルブランド〈バブアー〉は、1894年にジョン・バブアーによって港町サウスシールズにて創業され、北海に面した厳しい気候のもとで働く労働者のために冷たい雨風をしのぐワックスドコットン製のアウターウェアを提供したことをきっかけにスタートしました。

その高い機能性に加えて、英国の田園風景に映えるカラーリングや、襟元にコーデュロイをあしらったエレガントなデザインは、野外活動でも品格のある装いが求められる王族・貴族の間でも愛され、乗馬や狩猟といった英国貴族のカントリースポーツ用のジャケットとして広く普及しました。現在に至るまで、英国王室御用達の証であるロイヤルワラントを保有する格式高いブランドです。

1894年の創業以来130年以上にわたりバブアー一族によって代々継承され、現在はジャケットを中心としたトータルウエアを展開。ライフスタイルブランドとして認知されています。

お問い合わせ先

株式会社バブアー パートナーズ ジャパン

TEL: 03-6380-9170

e-mail: info@barbourpj.co.jp