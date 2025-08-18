EVeM、Publinkと官民のキーパーソン向けワークショップを共同開催

株式会社EVeM

マネージャーイネーブルメントサービスを提供する株式会社EVeM（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：長村禎庸、以下 EVeM）は、2025年8月24日（日）開催の「Publink Event 国・自治体・企業で加速する 行政の生産性向上」にコンテンツスポンサーとして協賛し、現地参加者限定の特別ワークショップ「マネジメントができている状態とは何か？を考える」を実施します。官と民とを繋ぎ政策・事業を共創するスタートアップPublinkと協働し、官民のキーパーソンに「マネジメントの型」を提供します。

詳細・申込はイベントページをご参照ください。（https://publink.site/event-20250824/）



開催の背景

日本の時間当たり労働生産性はOECD38カ国中29位に位置しており※、人口減少下で行政の生産性向上は喫緊の課題です。政府も「デジタル行財政改革」や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を通じ、制度・業務・システムの見直しやAI・データ活用の推進などを加速しています。

EVeMは、属人的になりがちなマネジメントを再現性ある「型」として体系化し、2,000人以上にマネジメントトレーニングを提供すると共に、組織の生産性向上を支援してきました。本イベントでは、こうした取り組みをより多くの行政リーダーに届け、日本全体の生産性向上に寄与するため、現地参加者に向けた特別ワークショップを実施します。

※出典：日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」

https://www.jpc-net.jp/research/detail/007158.html

ワークショップ概要

タイトル：「マネジメントができている状態とは何か？を考える」



登壇者 ： 株式会社EVeM 代表取締役CEO 長村 禎庸

日時 ：8月24日（日）1800-1900

場所 ：「Publink Event｜国・自治体・企業で加速する行政の生産性向上」開催会場

（詳細はこちら(https://publink.site/event-20250824/)から）



内容 ： マネジメントには言語化された確かな技術＝「マネジメントの型」が存在し

ます。本ワークショップでは『急成長を導くマネージャーの型』のエッセン

スから「マネジメントができている状態」を定義し、自身の現状と課題を把

握するための「基準の型」を学びます。



注意事項 ： 定員数あり、現地参加の方限定のセッションとなります

▼詳細・申し込み（イベント特設サイト）

https://publink.site/event-20250824/

主催者・代表者からのコメント

株式会社Publink 代表取締役社長 CEO

栫井 誠一郎

霞が関には、国の未来を本気で考え、全力で日々奮闘している人がたくさんいます。

個としては素晴らしい人が多いのですが、チームや組織になった時に、1+1=2以上の掛け算になっているかどうか。

私は、そこが、国にとっての最大の伸び代であり、それは日本の未来の発展の可能性だと確信しています。Publink Eventだからこそ、官僚、自治体、企業の人達が、マネジメントという、熱意を向けるベクトルを結集する最大の武器を学び、立場を超えて学び合うことは、私達のビジョンである、「日本に生まれて良かった」と言ってもらえる国への力強い前進であり、ワクワクします！



株式会社EVeM 代表取締役CEO

長村禎庸

世界最速のスピードで少子高齢化が進む日本において、生産性向上が今後の社会の明暗を分けることは間違いありません。とりわけ、社会の仕組みづくりを担う行政分野には、大きな変革が求められています。

私たちEVeMは「マネジメントを誰でもできるテクノロジーにする」を掲げ、あらゆる組織のマネージャーたちを、エンパワーする企業です。

このたび国・自治体・企業から挑戦者が集結するPublink EVentで、Publinkとのコラボレーションが実現します。これを起点にEVeMとPublinkは、パプリックセクターにおけるマネージャーをエンパワーし、そこからもたらされる社会の前進に、全力で寄与して参ります。

イベント概要

イベント名 ：Publink Event「国・自治体・企業で加速する 行政の生産性向上」



URL ：https://publink.site/event-20250824/

共催 ：株式会社Publink 、プロジェクトK



日時 ：2025年8月24日（日） 14:00～19:00頃（開場 13時30分）

※17時よりミートアップ

（登壇者、審査員、経営層・事業部長クラスの参加者限定）を開催予定

※EVeMのワークショップは18:00～19:00の時間に、現地参加者限定で開催

場所 ：都内近郊

開催方法. ：オフライン会場とオンライン配信のハイブリッド開催

参加費. ：無料、事前登録制（詳細は特設サイト(https://publink.site/event-20250824/)にてご案内）

株式会社EVeMについて

EVeMは、ベンチャー企業に必要な「マネジメントの型」を提供することを目的に、2020年8月に設立されました。設立以来、個人や法人を対象にマネジメントトレーニングを提供しており、現在までに約162社・2,000人以上の経営者やCxO、ベンチャーマネージャーが受講し、企業の成長に貢献しています。

また、ベンチャー企業から生まれたマネジメントノウハウをさまざまな業種に広げ、日本全体のマネジメントの質を向上させることを目指しています。

会社名：株式会社EVeM

代表取締役：長村禎庸

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003

設立 ：2020年8月

事業内容：法人、個人向けマネジメントトレーニング事業

WEBサイト ：https://www.evem-management.com/

問い合わせ先：https://www.evem-management.com/contact