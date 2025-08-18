【株式会社ミライト・ワン】ミライト・ワン グループ CEATEC 2025特設サイト開設のお知らせ

株式会社ミライト・ワン

株式会社ミライト・ワン（本社：東京都江東区、代表取締役社長：菅原英宗、以下ミライト・ワン）は、10月14日から17日の4日間、幕張メッセで開催される、国内最大級のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2025」への出展に向け、ミライト・ワン グループ CEATEC 2025特設サイトを開設しましたので、お知らせします。

本特設サイトは、様々なインフラを支えるミライト・ワン グループの出展製品・ソリューションの紹介を通して、CEATEC 2025来場のきっかけにしていただきたいという思いから開設しました。

サイトでは、出展製品・ソリューションの紹介の他、出展に関する情報を随時更新していきます。

ミライト・ワン グループ CEATEC 2025特設サイトは以下よりご覧いただけます。

URL：https://www.mirait-one.com/special/ceatec2025/

＜CEATECとは＞

CEATECは、Society 5.0の実現に向けて進化を続ける日本最大級のテクノロジー総合展です。

業界・業種の垣根を越えて、イノベーティブな企業・団体が集い、新たな共創が生まれる場所として、2019年からは「Toward Society 5.0」を掲げ、社会課題の解決と経済発展の両立を目指しています。人工知能(AI)などの先端技術を活用した、未来社会のビジョンやコンセプト、新事業が多数提案され、前回実績（2024年）では、808社が出展し、合計112,014名を超える来場がありました。

＜株式会社ミライト・ワンとは＞

株式会社ミライト・ワンは、1946年に創業し約80年にわたる歴史を持つ、様々なインフラを創り・守る企業です。これまでの通信インフラ建設で培ってきた豊富な経験と技術力をもとに、近年では、エネルギー分野や交通分野といった社会のインフラも創り・守り続けています。通信、電気、建築、土木などの技術を活かし、地域や企業のDX化、グリーンエネルギー活用の推進など未来に繋げる街づくり・里づくりに取り組んでいます。"技術と挑戦で「ワクワクする未来」を共創する"というパーパスのもと、人々の暮らしを豊かにする新たな価値創造と持続可能な社会の実現を目指しています。