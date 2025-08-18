タクシーアプリ「DiDi（ディディ）」、2025年8月18日より埼玉県のサービス対象エリアを拡大

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔）は、2025年8月18日（月）より、埼玉県の県南中央交通圏でタクシー配車アプリ「DiDi（以下、「ディディ」）」のサービス提供を開始します。ディディはこれまで、埼玉エリアにおいては川越市や所沢市などの西部を中心にサービスを展開していましたが、今後はさいたま市・川口市などの県中央部でもディディをご利用いただけるようになります。





■新たにサービスを開始するエリアと開始日

・開始日：2025年8月18日（月）10:00

対象エリア：埼玉県 県南中央交通圏（さいたま市浦和区・南区・桜区・中央区・緑区、川口市、蕨市、戸田市）





ディディは今後も、全国各地での移動をより便利に、安全に、快適にすることを目指し、さらなるサービスエリアの拡大と利便性の向上に取り組んでまいります。







■累計ダウンロード数1,000万 「DiDi（ディディ）」について

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国20都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年5月時点で累計1,000万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。





ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo





*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/(https://didimobility.co.jp/service/user/)をご確認ください。