学生の自由な発想、独創的な研究アイデアの発掘を支援する『学生アイデアファクトリー2025』をゴールドスポンサーとして協賛

株式会社オズマピーアール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中尾 敏弘）は、NPO法人 日本科学振興協会（以下JAAS、代表理事：北原 秀治 東京女子医科大学／深澤 知憲 株式会社エマージングテクノロジーズ）が主催する、自主研究に取り組む学生の研究アイデアを発掘・支援するプロジェクト「学生アイデアファクトリー2025」を、ゴールドスポンサーとして協賛いたします。

学生アイデアファクトリーHP：https://si-fa.net/

学生アイデアファクトリーは、「日本の科学を、もっと元気に。」を合言葉に活動するJAASが、学部生・高専生・短大生が抱く科学への夢、自由な発想、独創的な研究アイデアの発掘・支援を目的に2023年よりスタートさせたプロジェクトで、今年で3回目を迎えます。本プロジェクトで募集される研究アイデアの数々は「教員などの指導のもと進めているものでなく、独自に温めたもの」を条件としているため、既成概念の枠を超え、学生の自由な発想のもと独創的なアイデアが集まっています。さらに、学生たちが切磋琢磨して自らの自主研究を磨き上げていく過程で、学生同士のネットワークを得ることができるため、未来の科学者や研究者として活躍が期待される学生コミュニティ形成にもつながっています。

本プロジェクトへ協賛に至った経緯：

オズマピーアールは、2024年から「学生アイデアファクトリー」の広報支援を行っており、本年度は教育専門のメディアとの連携を強化することで、学生アイデアファクトリーのプロジェクトに関する社会への発信力、学生コミュニティ構築強化をPRという視点から支援しています。『社会の潮流やひとりの声からも新しい「問い」を立て、世の中を見つめ直し、価値観の違いを超えて新しい「あたりまえ」を創り出していく』という当社が思い描くパブリックリレーションズの在り方と、あらゆる人々の対話と協働を通じて科学を振興する組織を目指すJAASの姿勢に共感し、さらに自身の興味関心と現状の社会課題を科学のチカラで解決法を考える学生の可能性を応援したいという想いから本協賛に至りました。

NPO 法人 日本科学振興協会 代表理事 深澤 知憲氏からのコメント：

オズマピーアール社には、2024年より学生アイデアファクトリーの広報にご協力いただき、また、2025年においてはゴールドスポンサーとしてご協賛くださることに、深く感謝しております。同社が学生アイデアファクトリーに参画することで、さらに多くの学生に機会提供できることを大変嬉しく思います。科学・研究を志す学生たちが、自らのアイデアをさらに深め、成長できるよう、協賛企業・団体と一丸となって取り組みを加速させていきたく存じます。

本協賛を通じて、オズマピーアールは唯一無二の研究アイデアの持ち主が「日本の科学を、もっと元気に。」の担い手となることを応援していきます。

学生アイデアファクトリー(https://si-fa.net/project2025/outline/)について

学生アイデアファクトリーは、特定非営利活動法人（NPO法人）日本科学振興協会が主催する大学生・高専生の自主研究アイデアを具体的な研究計画へ落とし込んでいく過程を支援するプロジェクトです。本プロジェクトでは、「サマーキャンプ」や「アクセラレーションプログラム」と呼ばれるプログラムを通して、研究者や企業関係者からのサポートを受けながら、アイデアを具体的な研究計画へ落とし込み、公開の場で発表する機会を創出しています。今年度は選抜された28名が参加しており、その中から受賞者を決定する「ファイナルプレゼンテーション」が、10月25日（土）に日本科学未来館で開催されます。

会社概要

株式会社オズマピーアール

国内、海外の企業、政府関係機関、公的団体などのクライアントに企画立案から実施まで行う総合PR会社。1963年に創業し、60年以上の歴史を持つ。2011年より博報堂グループに参画。

「新しい『問い』を立て、新しい『あたりまえ』を創る。」というパーパスのもと、“ブランドの成長”と“社会の共感”を両立する「最適解」を生み出す独自メソッド「社会デザイン発想(R)」※を掲げ、パブリックリレーションズのプロフェッショナルとして、マーケティング、コーポレート、ヘルスケア、統合コミュニケーションなどの各領域に取り組む。国内・海外のアワードも多数受賞。

※「社会デザイン発想(R)」は 株式会社オズマピーアールの登録商標です（登録番号第6697077号）