メールマーケティングサービス「配配メール」、8/21(木)10時よりオンラインカンファレンス「成果直結マーケティング14選 実行力で差がつく、”事業成長”の最短ルートとは？」を開催

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「配配メール」は、2025年8月21日（木）10時より、マーケティングのご担当者様・責任者様向けオンラインカンファレンス「成果直結マーケティング14選 実行力で差がつく、”事業成長”の最短ルートとは？」を開催いたします。

カンファレンス概要

成果を出す企業だけが知っている、“動けば変わる”マーケティングの最前線。 今、選ばれるのは「戦略家」ではなく、「実行者」です。

本カンファレンスでは、第一線で成果を叩き出すプロフェッショナル14社が集結。

リード獲得・商談化・LTV向上まで、すぐに試せて、事業成長に直結するマーケ施策を厳選してお届けします。

“検討中”で止まっている場合じゃない。今すぐ動くための具体策が、ここにあります。

下記URLよりお申し込みのうえ、ぜひご参加ください。

オープニング特別講演について

本イベントでは、オープニング特別講演として、LLMOやSEO、コンテンツマーケティングをはじめ、企業のデジタルマーケティング全般を支援する株式会社LANYをお招きし、メールマーケティングサービス「配配メール」と、生成AI時代のコンテンツマーケティング戦略について解説します。

▼ディスカッションテーマ

生成AI時代のコンテンツマーケ戦略

～ユーザー行動が変わりつつある今、選ばれるサービスになるためには？～

▼日時

2025年8月21日（木） 10:10 - 10:40

株式会社ラクス

ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部 プロモーション部

セミナーユニット統括リーダー

宮坂 夏生

2016年 株式会社ラクスに新卒入社。 年間300社へ電話・メールのみでメールマーケティングを提案し、担当エリアの受注率を5倍に向上。2019年に企画へ異動し、セミナー・展示会等のイベント施策を担当。年間60回以上開催のウェビナーを監修。傍ら、メールマーケティングエバンジェリストとして社内外にメールマーケティングの利活用を広めている。

株式会社LANY

SEOコンサルタント/セールス

浅井 優太

LANY創業メンバーとしてコンテンツSEO、記事作成代行、オウンドメディア運営代行で多くの企業のSEO改善に貢献。丁寧なコミュニケーションで中長期的なサポートを提供。国内外の最新SEO情報の収集及び発信を行っている。

前職は大手自動車部品メーカーの海外営業・製品企画を担当。

メールマーケティングサービス「配配メール」について

「配配メール」は、メールマーケティングを科学し実践的なノウハウを提供するサービスです。 メールマーケティングのトレンドや事例を研究・検証し、成果の出た運用ノウハウや成功事例を配配メールというサービスを通じて提供します。 また、ノウハウを活用して成果まで結びつけるためのアフターフォローと、導入企業様の成功事例・プロダクトへの改善要望を絶えず分析し、サービスへフィードバックすることで、お客様すべての成果の最大化を目指します。

会社概要

