TCJグローバルが海外提携先をベトナム・ネパールの2ヵ国へ拡大し、特定技能人材の教育・紹介体制を強化

株式会社TCJグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中澤 匠）は、国内外の特定技能人材採用支援のさらなる充実を図るため、ベトナムおよびネパール現地の日本語教育機関と新たに業務提携し、海外パートナーシップを2ヵ国に拡大いたしました。これにより、即戦力となる優秀な外国人材の安定的な紹介が可能となり、特定技能をはじめとした外国人材の採用及び日本語教育を検討する日本国内法人企業への支援体制を一層強化いたします。

【海外展開と業務提携の背景】

国内の深刻な労働力不足を背景に、特定技能人材の採用ニーズが急速に高まっています。当社は、1988年の設立以来、80ヵ国以上10,000人超の卒業生と20ヵ国336社超のパートナー実績を有し、日本語教育および人材紹介の領域で国内最大規模のノウハウを蓄積してきました。今回、さらなる企業様の人材確保をサポートすべく、日本現地の日本語教育機関との業務提携をベトナム・ネパール両国で拡大いたしました。長年培った日本語教育・人材育成のノウハウと、現地パートナーとの連携により、法人企業の多様な人材ニーズに応える外国人材紹介・日本語教育サービスを提供しています。

【海外提携の概要】

現地提携校を通じて、日本語教師養成・日本語学習教材の現地提供、応募人材の実践的日本語力の強化、日本での就労・留学希望者向け支援体制を確立。現地で高水準の日本語教育を施した即戦力を、特定技能等で幅広い業種の日本企業様向けに安定的にご紹介します。

- 日本語学習教材および日本語教師養成の提供による現地教育体制の強化- 日本への就労・留学希望者への支援体制の強化- 日本国内法人企業向けに、特定技能を中心とした即戦力外国人材の紹介サービスを運営

【ベトナムが採用で選ばれる理由】

東南アジア有数の人口規模と若年労働力

人口約1億人で労働年齢人口67％以上を占め、35歳未満の若年層も豊富で将来的な労働力確保に最適

離職率が低く、長期定着志向

責任感・協調性を重視し、現場にフィットしやすい国民性。実際に日本企業での定着率が高く評価

製造業分野で即戦力

ベトナム国内の主要産業が製造業であるため、日本の製造現場で活躍できる人材が豊富

【ネパールが採用で選ばれる理由】

豊富な若い労働力

平均年齢23～24歳、労働年齢人口比率65％。若年層が多く、今後も安定した人材供給が可能

海外志向・高い適応力

全人口の約20％が海外で就労しているため、グローバルな思考・出稼ぎ文化が定着

日本での在留人数が急増中

直近10年で日本在留ネパール人が約10倍に増加し、日本語学習熱も高く即戦力となる候補者が豊富

【今後の展望】

今後は両国提携校数および送出し規模をさらに拡大し、ミャンマー・スリランカ・ウズベキスタン等他国連携も強化し、企業ごとの多様な人材要件への柔軟対応とともに、日本国内の産業を支える即戦力人材の安定供給を推進します。また、日本語教育の国際標準（ISO29991:2020）に則ったサービス品質で、外国人材の採用・定着を支援してまいります。当社は、日本語教育におけるグローバルリーディングカンパニーとして、グローバル事業の拡大を通じて日本語教育市場の発展を通した社会問題の解決に貢献するとともに、企業価値の向上に努めてまいります。

【当社の実績】

- 紹介可能外国人材数：約5,000名以上- 累計卒業生数 ：80ヵ国以上から10,000人以上- パートナー企業数 ：20ヵ国336社と提携

【株式会社TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)について】

所在地：東京都新宿区信濃町35 煉瓦館2F

代表者：中澤 匠

事業内容：外国人留学生向け進学・就職日本語コースの運営、総合日本語コースの運営（在日外国人、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、人材紹介事業

