DXや生成AIなど、技術革新著しいビジネスの世界で生き残るために！『ビジネスモデルひらめき図鑑』8月18日発売
実用書やビジネス書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『ビジネスモデルひらめき図鑑 変化の激しい時代に「儲けのしくみ」を作り出す』（https://amzn.asia/d/3elfU2j）を8月18日に発売します。
■ステップに合わせてビジネスモデルを解説
成功している多くのビジネスモデルは、異業種のビジネスモデルの組み合わせからできています。本書では7つのフレームワークでビジネスモデルを解説。新規事業や起業、既存事業の見直しに役立つ成功事例を「ひらめき」として紹介し、文章とイラストで解説しました。
48の成功実例を紹介。実際のビジネスに応用するためのヒントも掲載。
■オリジナルカードを使った実践レッスンを掲載
巻末では60枚のオリジナルカードを使ってビジネスモデルを生み出す、実践的なレッスンを紹介しています。カードはコピーして使えるほか、ナツメ社のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
付録のカードを使うことで、アイデアを視覚的に整理できます。
【目次】
序章 ビジネスモデルとは？
第1章 ビジネスモデル図鑑1 「誰に？」をシフトしてみる
第2章 ビジネスモデル図鑑2 「何を？」をシフトしてみる
第3章 ビジネスモデル図鑑3 「いくらで？」をシフトしてみる
第4章 ビジネスモデル図鑑4 「どうやって？」をシフトしてみる
第5章 ビジネスモデル図鑑5 「何を使って？」を差別化してみる
第6章 ビジネスモデル図鑑6 キーワードから考えてみる
実践！カール先生のビジネスモデル構築レッスン
【監修者紹介】
平野敦士カール
経営コンサルタント。カール経営塾塾長、株式会社ネットストラテジー代表取締役社長。米国イリノイ州生まれ。麻布中学・高校卒業、東京大学経済学部卒業。日本興業銀行、NTTドコモを経て現職。ハーバードビジネススクール招待講師、早稲田大学ビジネススクール（MBA）非常勤講師、BBT大学教授、日経ビジネススクール講師を歴任。上場企業をはじめ多くの企業のアドバイザーを務めているほか、国内外での講演・講義も多数行っている。経営学などの著書等も40冊以上。海外でも翻訳出版されている。
X アカウント：carlhirano
【書籍情報】
『ビジネスモデルひらめき図鑑 変化の激しい時代に「儲けのしくみ」を作り出す』
監修者：平野敦士カール（ひらのあつしカール）
発行：ナツメ社
定価：1,815円（税込）
仕様：A5判／224ページ
発売日：2025年8月18日
Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/3elfU2j
