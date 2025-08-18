DXや生成AIなど、技術革新著しいビジネスの世界で生き残るために！『ビジネスモデルひらめき図鑑』8月18日発売

株式会社ナツメ社

実用書やビジネス書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『ビジネスモデルひらめき図鑑 変化の激しい時代に「儲けのしくみ」を作り出す』（https://amzn.asia/d/3elfU2j）を8月18日に発売します。

■ステップに合わせてビジネスモデルを解説

成功している多くのビジネスモデルは、異業種のビジネスモデルの組み合わせからできています。本書では7つのフレームワークでビジネスモデルを解説。新規事業や起業、既存事業の見直しに役立つ成功事例を「ひらめき」として紹介し、文章とイラストで解説しました。

■オリジナルカードを使った実践レッスンを掲載

48の成功実例を紹介。実際のビジネスに応用するためのヒントも掲載。

巻末では60枚のオリジナルカードを使ってビジネスモデルを生み出す、実践的なレッスンを紹介しています。カードはコピーして使えるほか、ナツメ社のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

【目次】

付録のカードを使うことで、アイデアを視覚的に整理できます。

序章 ビジネスモデルとは？

第1章 ビジネスモデル図鑑1 「誰に？」をシフトしてみる

第2章 ビジネスモデル図鑑2 「何を？」をシフトしてみる

第3章 ビジネスモデル図鑑3 「いくらで？」をシフトしてみる

第4章 ビジネスモデル図鑑4 「どうやって？」をシフトしてみる

第5章 ビジネスモデル図鑑5 「何を使って？」を差別化してみる

第6章 ビジネスモデル図鑑6 キーワードから考えてみる

実践！カール先生のビジネスモデル構築レッスン

【監修者紹介】

平野敦士カール

経営コンサルタント。カール経営塾塾長、株式会社ネットストラテジー代表取締役社長。米国イリノイ州生まれ。麻布中学・高校卒業、東京大学経済学部卒業。日本興業銀行、NTTドコモを経て現職。ハーバードビジネススクール招待講師、早稲田大学ビジネススクール（MBA）非常勤講師、BBT大学教授、日経ビジネススクール講師を歴任。上場企業をはじめ多くの企業のアドバイザーを務めているほか、国内外での講演・講義も多数行っている。経営学などの著書等も40冊以上。海外でも翻訳出版されている。

X アカウント：carlhirano

【書籍情報】

『ビジネスモデルひらめき図鑑 変化の激しい時代に「儲けのしくみ」を作り出す』

監修者：平野敦士カール（ひらのあつしカール）

発行：ナツメ社

定価：1,815円（税込）

仕様：A5判／224ページ

発売日：2025年8月18日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/3elfU2j

