株式会社Mer、ディールエージェントの導入によりエージェンティックマーケティングを実践開始

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）は、株式会社Mer（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤口 友彰、以下「Mer社」）において、マーケティングAIエージェント「DealAgent（ディールエージェント）」を導入いただきましたことをお知らせいたします。

以下、導入担当者からのコメント

株式会社Mer

代表取締役

澤口 友彰 氏

経費削減や業務効率化支援を行うベンチャー企業に入社後、新規事業立ち上げや既存事業の拡大を経て同社執行役員に就任。その後関連会社のビジネスサイド立ち上げに従事し、2020年に「営業活動の”土台”を創る会社」として、株式会社Merを設立。Pipedrive販売店として2年連続APAC一位を獲得。

ディールエージェント導入の背景

当社では、CRM/SFAをはじめとする3つのプロダクトを展開しており、多機能かつ多用途であることから、営業・マーケティングを含む幅広いペルソナに対応しています。その反面、提供する情報も多岐にわたり、資料やWebコンテンツが分散し、顧客が「自分に必要な情報はどこにあるのか」を探し出すのに苦労するケースが増えていました。

また、クラウドサービスの検討機会が少ない場合は自ら積極的に情報収集を行うことが難しいケースも多く、効率的に自社理解を深められる新たな情報提供手段の必要性を感じていました。だからこそ、顧客に「探させる」のではなく、「AIとの対話で自然に情報へ導く」新しい情報提供の仕組みが必要だと考え、ディールエージェントの導入に踏み切りました。

この取り組みは、まさにエージェンティックマーケティングの実践であり、従来の一方向的な情報設計から脱却し、顧客との対話を軸にしたマーケティングモデルへの転換を目指しています。

ディールエージェントを活用した取り組み

１.「AIとの対話」による顧客の自社理解促進とコンバージョン率の向上

Webサイトやメルマガなどの接点にディールエージェントを組み込み、AIとの自然な対話の中で、顧客が知りたい情報に瞬時にアクセスできる体験を提供してまいります。これにより、コンバージョン前、アポイント前の一次的な疑問を解消し、自社理解が深まった状態を作ることができると思っております。その結果、顧客・自社双方にとってより有意義で建設的なコミュニケーションが可能になってくると考えます。

２. 誘導型アプローチからの脱却、「自然言語での対話」を前提とした情報提供体験の設計

これまでのマーケティング施策では、顧客に“見てほしい情報”をいかに誘導するかが中心でした。そのために、コンテンツの配置やリンク導線など、詳細なルート設計とコンテンツ制作に多くの工数を割いてきました。しかし、このような“誘導型”のアプローチは、必ずしも顧客が本当に求めている情報と一致するとは限らず、情報接触体験として最適とは言えませんでした。

今後は、顧客が知りたいことを自然言語で自由に尋ねられ、それに即応できる情報体験の構築を目指します。

その実現のために、ディールエージェント内に格納するコンテンツは、AIが読み取りやすい構造と形式に最適化。これまでのような図解中心の表現から脱却し、テキストベースでの表現や見出し・構造化を重視したコンテンツ設計へと刷新していきます。

私たちは今後も、ディールエージェントが実現するエージェンティックマーケティングを通じて、Mer社の効率的・効果的なマーケティング活動・インサイドセールス活動を支援してまいります。

ディールエージェントについて

2025年4月より提供開始したディールエージェントは、マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいて、AIエージェントが人間に代わって業務を担い、自律的に顧客の情報収集・検討プロセスを前に進めるAIエージェントです。

エージェンティックマーケティングとは

エージェンティックマーケティングとは、AIエージェントが自律的に顧客対応を実行し、その対話データや行動ログを活用して、複数のAIが分担・連携しながら営業・マーケティング業務全体を前に進める新しいAIと人間の協働によるマーケティング手法のことです。

主に、WebサイトのCVRの改善、顧客の興味関心データの取得、顧客体験の向上などが期待されます。

ディールエージェントに関するお問い合わせはこちらから

ディールエージェントの価格・詳細については下記URLから資料をダウンロード下さい。資料内にAIが搭載されており、実際にご質問やお問い合わせはAIが対応させていただきます。

お問い合わせはこちら :https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

■会社概要

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「DealPods」、マーケティングAIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、DealPodsの運営、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/