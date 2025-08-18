【特許出願等の翻訳業務をサポート】2025 知財・情報フェア＆コンファレンス出展のお知らせ

株式会社川村インターナショナル

知的財産の総合展「2025 知財・情報フェア＆コンファレンス」 では、研究・技術開発から権利取得、事業化に必要かつ重要な知財戦略に役立つ情報を一堂に提供・発信するとともに、フォーラム、コンファレンス、講演などを通じ最新の情報を同時に提供します。

特許・実用新案はもとより、意匠・商標などにも対象を拡大し、知的財産に関する総合フェアとして開催します。

川村インターナショナルは、特許翻訳者や知財ユーザーの皆様から高い評価をいただいているAI翻訳プラットフォーム「XMAT(R)」や、国産AI翻訳エンジン「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」を中心に、翻訳ソリューションをご紹介いたします。これらのツールは、知財経営に欠かせないIPランドスケープ実践にもご活用いただけます。ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。

■開催概要

展示会名：2025 知財・情報フェア＆コンファレンス

展示会公式サイト：https://pifc.jp/2025/

開催日時：2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

小間番号：W4-103

主催：一般社団法人発明推進協会 一般財団法人日本特許情報機構 産経新聞社

費用：無料（来場および講演・フォーラム、コンファレンスの申し込みには来場事前登録が必要です）

■XMATとは

来場登録はこちらから（無料） :https://www.expo-form.com/united2025/entry.php?exh=6

「すべての人に機械翻訳を ～ファイル翻訳からカスタマイズまで～」

機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT（トランスマット）」

https://ldxlab.io/xmat

主な機能：

・みんなの自動翻訳からOpenAIまで多様なエンジンが使用できる「Quick MTテキスト翻訳」

・Word/Excel/PowerPoint/PDFなど、10種類以上のファイルを簡単に機械翻訳できる「Quick MTドキュメント翻訳」

・原文の編集から出力結果の編集まで、高機能エディタで作業効率を底上げする「Quick PE」

・言語資産作成や機械翻訳エンジンのカスタマイズを高速にセルフサービス化

価格：1ユーザー5,500円～（税込）/月［月間翻訳文字数制限なし］

利用可能な機械翻訳エンジン：みんなの自動翻訳＠KI（商用版）やOpenAIなど8種類以上

利用可能な言語：100以上の言語の組み合わせを利用可能

無償トライアル可能期間：2週間（カスタマイズ機能のトライアル期間は1か月）

機械翻訳エンジンのカスタマイズをマンガで解説：https://ldxlab.io/xmat_lac

■株式会社川村インターナショナルのソリューション提供サイト「LDX lab」

ホームページ：https://ldxlab.io/

■会社概要

ホームページ：https://www.k-intl.co.jp/

会社名： 株式会社川村インターナショナル

本社所在地： 東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル6階

設立年月日： 1986年1月

代表取締役： 森口 功造 (もりぐち こうぞう)

事業内容： 翻訳・機械翻訳・ポストエディットなどの翻訳ソリューション、通訳、制作、人材派遣・紹介

資本金：50,000,000円