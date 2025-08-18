AVILEN、山口県の「AIトランスフォーメーション人材育成事業」を2年連続で支援

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、2024年に引き続き、一般財団法人 山口県デジタル技術振興財団（所在地：山口県山口市、理事長：原田 英明、以下「山口県デジタル技術振興財団」）が進める「AIトランスフォーメーション人材育成事業」を昨年に続き、2年連続で支援することを決定いたしました。

本事業は、AIや生成AIの活用を通じて、地域の社会課題を現場から解決できる“実装型人材”を育成する取り組みであり、2025年度はそのカリキュラムや支援体制がさらにアップデートされます。

AVILENは、AI人材育成や生成AI活用支援の知見を活かし、プログラム設計や講師派遣など、事業運営全般にわたり本事業の実施を支援します。

◆プログラムの目的

山口県の掲げる「やまぐちデジタル改革基本方針」に基づき、県内におけるAI/DX人材のすそ野拡大と、地域の課題解決を現場から推進できる“実装型人材”の育成を目的としています。

参加者は、業種や業務に関わらずAIを“使う”だけでなく、“定着・展開を担う人材”へと成長することを目指し、企画～実行に至るまでのスキルを総合的に身につけます。







◆プログラム概要

2025年8月下旬から約半年間に渡って実践型人材育成プログラムを提供し、受講者にAIプロジェクト推進に必須のスキル・思考を定着させます。

AIトランスフォーメーション人材育成プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/252_1_ea9302d96af66d1b0ac9591ed25d2ce0.jpg?v=202508190556 ]

（※1）ご協力いただける方のみ

◆今年度の特徴

本年度は、「実装につながる学び」と「チームでの主体的な変革提案」を一層重視し、以下の3点を大幅に強化しています。





・生成AIの実践活用に重点を置いたカリキュラムへ刷新

動画生成AI（SoraやVeo3など）やプロンプトエンジニアリングを含む最新ツールの活用法を取り入れ、業務や社会課題の現場で“すぐに使える”知識と応用力を養成します。





・グループ面談とフォロー施策を新設し、中間離脱・形骸化を防止

各チームに対して専門講師が中間伴走を行い、企画づくりを丁寧にサポート。

現場課題の深掘りや実現性の高い施策検討を後押しし、「思いつき」で終わらない企画づくりを支援します。



・実装・定着に向けた“出口設計”を強化

発表会での発信に加え、受講後のアフター面談を新たに設け、提案内容が現場で実装・展開されるための組織内支援を想定。

単なる研修で終わらない実行力のある人材育成を目指します。





◆プログラムの参加条件・実施概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/252_2_79adbfb9698fd6037eddcfcb8009c47c.jpg?v=202508190556 ]

◆プログラム参加のお申し込み方法

上記のQRコードまたは下記URLよりお申込いただけます。





お申し込みフォーム

https://forms.gle/B8kUq5AWMANt6eLW6

※申込多数の場合は抽選の上、受講者を決定させていただきます。

◆一般財団法人 山口県デジタル技術振興財団について

名称 ：一般財団法人 山口県デジタル技術振興財団

代表理事 ：原田 英明

ホームページ：https://www.newmediaplaza-yamaguchi.com/

所在地 ：山口県山口市熊野町1-10 ニューメディアプラザ山口2階

設立日 ：1987年2月25日

目的 ：

山口県におけるデジタル技術の振興を図ることにより、活力ある地域社会の実現に寄与する。





◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約900社の企業（2024年12月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、テクノロジー活用アビリティの向上、AIの導入まで一気通貫で支援しています。

