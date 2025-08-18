XOP、ChatGPT業務活用勉強会【基礎編】を 8/21（木）に開催

株式会社クロス・オペレーショングループ

先端技術と業務（Ops）の融合に強みを持ち、生成AIを活用した業務改善支援を行う株式会社クロス・オペレーショングループ（東京都千代田区、代表取締役：田中亮大、以下XOP）にて、ChatGPT業務活用勉強会【基礎編】を開催いたします。

勉強会に申し込む :https://x-opg.com/ai-xops/seminar/250821-01/#contact

ChatGPTを業務に活用したいけど、どうすれば良いか分からない経営者の方へ。

ChatGPTの基礎から、具体的なビジネス活用事例までを分かりやすく解説する勉強会を開催します。すでに400人以上が受講し、その効果を実感しています。ChatGPTをビジネスのインフラとして活用し、業務効率化を図りたい方は、ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

・ChatGPTを事業成長に活用したい経営者

・ChatGPTを業務活用し生産性を上げたい方

・ChatGPTを一時期社内で導入したが活用できずに辞めた方

・最新のAI事情をキャッチアップしたい

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/256_1_2316c1d2e1e868ac7ca1159444abaefc.jpg?v=202508190556 ]

開催日時 ： 2025年8月21日（木）15:00～16:00

参加費 ： 無料

参加方法 ： オンライン会議システム「Zoom」

（お申し込み後にZoomのURLをお送りします。）

主催 ： 日本AI業務(Ops)活用協会【JAO】

株式会社クロス・オペレーショングループ

お問い合わせ ： 代表電話：03-4405-6609（祝日を除く月～金9:00～18:00）

メール：customer@x-opg.com

参加定員 ： 50名

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/256_2_c78cdaf58094490b0d4f19e0557ee51d.jpg?v=202508190556 ]

・匿名や偽名、社名不明でのお申込の方は参加詳細をお送りすることはできません。

・管理職、経営層の参加を推奨しています。

（マネジメント層がAIを活用することがAI組織移行にスムーズです）

・本セミナーは画面共有をしながら進める形式となり移動中や音声のみ等の

「ながら参加」はなるべくお控えください。

・PCを用意し顔出しを行い集中して参加いただくことが参加効果が最大化されます。

・当日の顔出し参加をいただいた方には特別特典をご用意します。

（ラジオ参加の方には付与しないものです）

勉強会に申し込む :https://x-opg.com/ai-xops/seminar/250821-01/#contact

ChatGPT法人利用で課題となる「セキュリティ」「活用促進」「利用料金」を解決した当社開発の独自AI製品です。生成AIの業務活用を簡単・確実・安全に活用していただくために開発された法人向けChatGPTです。OpsAIは、アカウント課金ではなく3プラン（トライアル9,900円/ベーシック29,000円/ビジネス49,000円いずれも税別）の月額料金となっています。詳細表は資料をダウンロードいただきご確認ください。

OpsAIページを見る :https://x-opg.com/opsai/

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/256_3_9eddfd7f0499b8a2223fb3a709f6d6f6.jpg?v=202508190556 ]

株式会社クロス・オペレーショングループ（xOperation Group, Inc.）

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5 WeWork丸の内北口ビルディング 9F

拠 点 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 10F

代表者 ：代表取締役 田中 亮大

設立月 ：2016年9月

事業開始：2022年10月（2022年9月にSaaS事業を売却し、翌月に現社名に変更し現事業を開始）

事業内容：先端技術の業務（Ops）融合支援

【AI solution】法人向けChatGPT「Ops（オプス）AI」開発、SaaSaaSプラットフォーム開発

【Ops solution】BizOps/xOps構築コンサルティング、Ops分析SaaS「オペレーションクラウド」開発

日本AI業務(Ops)活用協会【JAO】（Japan AI x Operation Association）

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5-9F（株式会社クロス・オペレーショングループ内）

発足日 ：2024年10月1日

会社HP ：https://x-opg.com/

OpsAI ：https://x-opg.com/opsai/

協会HP ：https://x-opg.com/ai-xops/