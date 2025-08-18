スフィア・クラス第2隻目となる新造船スター・プリンセス、 海上試運転が終了

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、スフィア・クラスの第2隻目となる新造船スター・プリンセスの海上試運転を無事に終え、建造工程における大きな節目を迎えました。現在、フィンカンティエリ社の造船所で建造が進められているスター・プリンセスは、2025年10月4日（土）にバルセロナ発の地中海クルーズでデビューする予定です。

スター・プリンセスの海上試運転は、現地時間2025年8月9日（土）から8月12日（火）にかけて実施されました。イタリアのモンファルコーネにあるフィンカンティエリ造船所を出港後、アドリア海で操舵、航行システム、推進装置などを含む包括的な試験を実施しました。プリンセス・クルーズとして2隻目となる液化天然ガス（LNG）燃料船のスター・プリンセスは、排出ガス削減に向けた重要な取り組みの一環でもあります。

動力効率と操船性能の最大化するため、スター・プリンセスは360度回転可能なプロペラを備えた2基のアジポッド推進装置を搭載し、前後いずれの方向にも推進力を発揮するほか、4基の大型可変ピッチ式バウスラスターにより横方向の緻密な操船も実現します。

今回の海上試運転は、プリンセス・クルーズに27年間勤務し、スフィア・クラス新造船建造チームを率いてきたスター・プリンセスの船長であるジェナロ・アルマ船長が監督しました。現在は1,600名の乗務員を率いて、就航に向けた最終艤装工程を指揮しています。

アルマ船長は次のように述べています。

「スター・プリンセスの海上試運転を無事終えられたことを誇りに思います。新造船の船長として、この船の航行性と操縦性に非常に感銘を受けています。今秋のデビューに向けたカウントダウンが始まる中、素晴らしい仲間たちと共に、お客様を忘れられない冒険へとご案内できる日を心待ちにしています」。

受賞歴を誇るサン・プリンセスの姉妹船で、総トン数177,800トン、乗客定員4,300名のスター・プリンセスは、現在イタリアのモンファルコーネにあるフィンカンテェエリ造船所でデビューに向けた最終工程を迎えています。船内には30か所の個性豊かなダイニングやバー、充実したエンターテインメント、アクティビティをご用意しています。また、サンクチュアリー・コレクション・スイート、ジュニア・スイート、海側バルコニーなどの多彩な客室を取り揃えており、それぞれの客室で専用アメニティや特別な体験が楽しめるプライベートなひとときをご提供します。

1,500室以上のバルコニー付き客室を備えたスター・プリンセスでは、客室からのプライベートなパノラマビューをお楽しみいただけます。さらに、注目の施設には次世代のリラクゼーション＆エンターテインメント施設「ザ・ドーム」、革新的な技術を駆使したシアター「プリンセス・アリーナ」、船内の中央に位置し、ドラマチックな曲線と大海原の眺望を堪能できる大きな窓が特徴的な「ピアッツァ」、そしてマジック界を牽引するハリウッドの会員制クラブハウス「マジック・キャッスル」とのコラボレーションにより誕生した魅惑の隠れ家的ラウンジ「スペルバウンド・バイ・マジック・キャッスル」などがあります。

スター・プリンセスは、地中海、カリブ海、パナマ運河、アラスカクルーズを含む充実の処女航海シーズンに就航予定です。コース情報はプリンセス・クルーズウェブサイト(https://www.princess.com/en-int)（英語）をご覧ください。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーで「メガ客船部門第1位に選出された、次世の客船「サン・プリンセス」は、「スフィア・クラス」の画期的なプラットフォームを導入しており、2025年秋には姉妹船の「スター・プリンセス」が就航予定。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。