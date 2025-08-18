【話題の企業を読み解く】「Edge」を開発した、東海テレビ放送・SMBC日興証券株式会社とコラボイベント第４弾が決定！

■「いい会社」ってどうして伝わらない？～資本とメディアから見たストーリーとは？～ 第4弾開催！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は2025年8月29日（金）にSTATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号）にてSMBC日興証券株式会社とのコラボイベント【「いい会社」ってどうして伝わらない？～資本とメディアから見たストーリーとは？～】第4弾を開催いたします。

【イベント概要】

「ファイナンス初心者の方」「事業ストーリーを作りたい方」へのお気楽セッション。

スタートアップや新規事業が成長するには、「何をするか」だけでなく「どう伝えるか」がカギになります。



数字だけでは伝わらない魅力を、ストーリーとしてどう語ればよいか。

今回は、上場企業が投資家に向けて描く「エクイティストーリー」を題材に、企業の語り方を初心者にもわかりやすく紐解きます。

今回、取り上げる企業は話題の「日本製鉄」！



IR資料解説のプロ SMBC日興証券と「ストーリー・演出」解説のプロ 東海テレビ放送の【金融×メディア】異色のタッグでお届けするセッションです！

＜こんな方におすすめ＞

・IR資料やファイナンスに興味のある方

・スタートアップの経営者・CFO

・企業内の新規事業担当者

・起業やキャピタリストを目指す方

【開催概要】

・日時：8月29日(金) 17：00～18：30 イベント＆ネットワーキング

・場所：STATION Ai 3F 階段スペース

・定員：先着30名

・参加費：無料

・持ち物：名刺（受付の際に1枚頂戴します）

＜スピーカー（敬称略）＞

・城和孝（SMBC日興証券株式会社）

・戸松準（東海テレビ放送 経営戦略局）





＜参加申込＞

STATION Aiコミュニティサイト「commune」からお申込みいただけます。

「commune」内の開催イベントページから「申し込む」をクリックお願いします。

※STATION Ai入居企業ではない方でご参加希望の方は、Edge運営事務局（文末記載）までメールでご連絡ください。

■東海テレビ経営戦略部が開発した「Edge」とは？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・編集・ストーリーテリング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

参加企業同士のコミュニティづくりや実際の事業化支援にも力を入れ、今後も地域・業界を超えた共創を進めていきます。

第1期、第2期合わせて合計13社で展開しています。



第1期、第2期合わせて合計13社で展開しています。

◆Edge参加企業（50音順）◆現在、「第3期受講企業」の募集をしています。

◆講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。36年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

◆ Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。◆Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、

新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://www.school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

資料請求はこちら → https://school-edge.net/#contact
















