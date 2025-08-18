【首の負担軽減×睡眠の質向上】をサポート　“黄金角度”まくら「トゥルースリーパー ゴールデンレスト」新発売

株式会社オークローンマーケティング



ショップジャパンを展開する株式会社オークローンマーケティング（本社：名古屋市東区、代表取締役会長兼社長：ロバート・W・ローチ）は、寝具ブランド「トゥルースリーパー」シリーズより、新商品「トゥルースリーパー ゴールデンレスト」を2025年8月18日（月）よりショップジャパン公式サイトにて販売開始いたします。

「トゥルースリーパー」は、日本国内においてシリーズ累計出荷数1,200万個※1を突破した人気寝具ブランドです。

その最新作となる「トゥルースリーパー ゴールデンレスト」は、“理想的な首の角度＝黄金角度”に着目して開発された、まったく新しい発想のまくらです。年齢とともに増える「眠っても疲れが取れない」「首や肩がつらい」といった睡眠の悩みに応える設計で、無理なく自然な寝姿勢を保つことができます。

※1 2003年4月～2022年6月末までのマットレス・セブンスピロー・ホオンテックのシリーズ累計出荷数の合算

▼トゥルースリーパー ゴールデンレスト 商品ページ▼

https://www.shopjapan.co.jp/products/TRGR-00000/

【商品特長】

●独自の3層構造（特許出願中）で黄金角度を実現

1層目のもっちりとしたソフト低反発素材が頭と首をやさしく包み込み、2層目のサポートフォームが重たい頭を支え沈み込みを防ぎます。さらに3層目の頸椎サポートフォームが、首元をしっかりと支えて自然なカーブを保ちます。寝心地のやわらかさと支えの安定感を両立させた設計により、無理のない快適な寝姿勢＝“黄金角度”を実現。首の負担を軽減し、快適な睡眠へ導きます。

●睡眠試験の結果、睡眠の質が向上

株式会社S’UIMINの脳波計測デバイスによる睡眠試験の結果、ゴールデンレストは深いノンレム睡眠（N3総時間）が平均13%増加、中途覚醒時間は平均30%減少、寝付きにかかる時間は平均59.4%も短縮し、眠っている間の睡眠の質が改善される結果が確認されました。

※株式会社S’UIMIN社による睡眠脳波計測の試験結果（男女10名の平均値、比較枕との比較）すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

●高さと硬さを自在にカスタマイズ

頸椎サポートフォームは、やわらかめ・かための2種類を付属。取り外しや入れ替えが可能で、首の支え具合をお好みに合わせて調整できます。

さらに、付属の高さ調整シートを使えば、まくら全体の高さも調整可能。体型や寝姿勢、使用感の好みに合わせて、自分仕様のフィット感を実現できます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1915/table/458_1_8df8c515e6c4dd126ba52d955f0f4e01.jpg?v=202508190556 ]

※通常価格は、ショップジャパン公式オンラインショップ（ https://www.shopjapan.co.jp ）で一般のお客様が特別な値引きが適用されない場合に購入していただける価格です。（公式オンラインショップ内でセールを実施する際には値引きする場合もございます）

輝く人生を、眠りでお手伝いする「トゥルースリーパー」は、2003年にマットレスの販売を開始して以来、多くのお客様に支持され続けている人気寝具ブランドです。シリーズ商品には、まくら業界に新たな革命を起こした「セブンスピロー」シリーズや、羽毛を超える保温力で人気の掛け布団「ホオンテック」があり、シリーズ累計出荷数は1,200万個を突破しています。多くのお客様の睡眠の悩みに寄り添い、寝具を通じて輝く人生を、眠りでお手伝いし続けます。