アンドデジタル、法人向けAI導入のスペシャリストがタッグ。中堅・中小企業に特化した生成AI導入セミナーを9/19（金）仙台で開催

ソウルドアウト株式会社

アンドデジタル株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役：津田 翔平）とソウルドアウト株式会社は、現在進行中の「ローカル×AI 中堅・中小企業のための生成AIセミナー全国キャラバン」の２カ所目のセミナーを、仙台を拠点にWeb広告・コンテンツマーケティング・AI導入支援を展開する株式会社デジタルゴリラ（本社：宮城県仙台市 代表取締役：菊池 習平）とともに、共同開催いたします。

中堅・中小企業向けの生成AI導入・活用支援を展開するアンドデジタル、デジタルゴリラ両社のAIスペシャリストが、それぞれの成功事例や最新情報を持ち寄り、仙台地域の中小企業経営者の皆様に、AI導入における豊富な知見を余すところなくお届けします。

概要概要

本セミナーでは、「生成AI、導入したけど浸透していかない...」そんな声にお応えし、中堅・中小企業が社内浸透時に直面しやすい課題や成功事例について講演とトークセッションを通して紹介していきます。日本の中堅・中小企業が直面している課題を紐解きながら、実際に社内浸透を進めている主催３社およびその顧客の実例を具体的に解説します。

先着30席の少人数制セミナーですので、日頃の疑問にも丁寧に回答していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31201/table/458_1_7fdc26093ceb53b792cb9287bd0edf6f.jpg?v=202508190556 ]登壇者

千葉 勇志

株式会社デジタルゴリラ 取締役

Brand new day株式会社 最高AI責任者（CAIO）

株式会社リバレイトクオンタム 最高AI責任者（CAIO）

・AIセミナー・研修実績約40回、参加者数1,000人以上

・東北唯一のAIコミュニティの立ち上げ、200人以上の参加

・上場企業含む複数社のAI導入支援コンサルティングのご支援

・社内へのAI推進：合計7名で約1,700時間の削減成功

・宮城県×宮城大学の「Downstreamから学ぶDX」へ10コマの 講義提供

國末 拓実

アンドデジタル株式会社 チーフAIエバンジェリスト

ソウルドアウトグループ 生成AI普及分科会リーダー

博報堂DYグループ Human Centered AI Institute所属

法人向け生成AIの普及および活用推進のスペシャリストとして、全国の企業・自治体でAI導入支援および教育を推進。博報堂DYグループをはじめ、大企業から中堅企業まで幅広く支援実績を持つ。

鈴木 康貴

ソウルドアウト株式会社 エリアビジネス本部東北エリアグループエリアマネージャー

2023年１月ソウルドアウト入社。以前は、アプリ広告の運用や大手家電メーカーのインターネット広告運用に従事。地方の魅力を全国に広めたい思いからソウルドアウトへ入社。自身の経験を地元仙台に還元するべく活動中。広告業界での経験を活かし、丁寧なコミュニケーション、人一倍の行動力で課題に臨む。

「ローカル×AI 中堅・中小企業のための生成AIセミナー全国キャラバン」とは

ソウルドアウトグループのアンドデジタル株式会社とソウルドアウト株式会社が、同グループの掲げる「ローカル＆AIファースト」構想に基づき、地域企業の生成AIの活用と定着を後押しするため展開しているセミナーキャラバン。2025年度は全国6地域での開催を予定している。

第1回札幌開催の様子

第1回目は北海道札幌市にて開催。 「一次面接ではどのようにAI活用されていますか？」「新卒でもAIを使うことで、考えないと基礎が身につかないことはないでしょうか」など、具体的な活用方法からその影響まで数多くの質問が寄せられました。

株式会社デジタルゴリラ 概要

Web広告・コンテンツマーケティング・AI導入支援などを手がける仙台発のスタートアップ企業です。生成AIの実装支援やAIチャットボットの開発ノウハウを活かし、既存業務の効率化や新規顧客の開拓など、多方面でのデジタル変革を支援しています。

本社： 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13-32 オーロラビル201

代表者：菊池 習平

設立：2021年7月28日

コーポレートサイト：https://digital-gorilla.co.jp/

アンドデジタル株式会社 概要

「挑むための地図をつくる。」をミッションに掲げ、マーケティングと営業領域に特化し、全国の志ある中堅・中小企業向けのDX支援を行っております。「生成AI浸透/活用支援」ではAIビジネス診断や生成AIツールの＆MAICO、生成AI環境構築による業務効率化支援を展開しております。「デジタル活用支援」、「データ活用支援」などとともに、地方を含む中堅・中小企業がデジタル・データ活用を行う際に必要なサービスをワンストップでご支援しております。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：津田翔平

設立：2021年7月1日

コーポレートサイト：https://www.anddigital.co.jp/

ソウルドアウト株式会社 概要

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/