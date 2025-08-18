『ピザーラ夏フェス』おすすめメニューお試しキャンペーン第3弾！！　「焼肉＆野菜の日」でジューシーなビーフとトマトのピザが特別価格！！

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、8月29日の「焼肉の日」と8月31日の「野菜の日」にちなんだ特別企画として、炭火で香ばしく焼いたビーフと自慢のトマトをたっぷり使った2商品が割引になるキャンペーンをピザーラ公式サイトで8月18日（月）から期間限定で実施いたします。

焼肉（8/29）＆野菜の日（8/31）特別企画！最大400円割引で楽しめるチャンス！！

お試しキャンペーン第3弾、『ピザーラ夏フェス』のラストを飾るのは、8月29日「焼肉の日」と8月31日「野菜の日」にちなんだビーフとトマトのピザ2商品の特別割引です。

ビーフのピザは、炭火でじっくり丁寧に焼き、肉の旨みを引き出したジューシーな牛肉と、チーズや香り豊かなブラウンマッシュルーム、コーンなどの野菜をトッピングした「炭火焼きビーフ」。みんな大好き、甘みのあるタレと炭火の香りが食欲をそそります。

トマトのピザは、ロングセラーの「イタリアーナ」。熟度管理したトマトをスライスしてふんだんにトッピング。たっぷりのナチュラルチーズとジューシーなトマトの甘みが相性抜群のピザです。

ピザーラ自慢の2品を、お得なこの期間にぜひお試しください。

≪概要≫

期間 ： 2025年8月18日（月）～8月31日（日）

割引価格 ： Pサイズ150円／Mサイズ200円／Lサイズ400円

※ハーフ＆ハーフは対象外 （特別価格同士のハーフ＆ハーフは対象）

※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可 ※公式サイト限定

≪対象ピザ≫

炭火焼きビーフ

甘味のあるタレと炭火の香りがお肉の旨味を引き立て、噛む度にジュワッ！と溢れ出る肉汁まで美味しい、ジューシーなお肉を堪能いただける一枚。

P：2,740円～ ⇒ 2,590円～

M：3,180円～ ⇒ 2,980円～

L ：5,240円～ ⇒ 4,840円～

※特別価格

イタリアーナ

大きくスライスしたフレッシュなトマトをダブルでトッピング。トマトの旨みとナチュラルチーズの相性が抜群なロングセラー商品。

P：2,200円～ ⇒ 2,050円～

M：2,580円～ ⇒ 2,380円～

L ：4,120円～ ⇒ 3,720円～

※特別価格

※価格は全て税込です ※生地タイプにより価格が異なります ※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます

※写真はイメージです

『ピザーラ夏フェス』は、8月31日まで人気商品の特別価格や、お得なセット販売、SNSでのプレゼントキャンペーンなど、様々なイベントを実施しています。ぜひお乗り遅れないようチェックしてください！

ピザーラ公式サイト内 『ピザーラ夏フェス』

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_Summerfes2025_top.aspx