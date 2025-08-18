「評価制度に高額ツールはいらない」月額1万円から利用可能、「NALYSYS 人事評価」をリリース

レバレジーズ株式会社

レバレジーズ株式会社が運営するHR系SaaSプロダクト「NALYSYS」は、紙やExcelでの人事評価運用に課題を感じている企業の人事担当者や経営者、事業部長の皆様へ向けて、評価業務の効率化とデータ活用で組織を加速させる人事評価システム「NALYSYS 人事評価」をリリースいたします。

■ 「NALYSYS 人事評価」概要

「NALYSYS 人事評価」は、誰もが迷わず正しく運用できる人事評価を実現するためのクラウド型評価管理システムです。評価プロセスのすべてを一元管理できる設計により、紙やExcelでの運用に限界を感じている企業でも、スムーズに導入や移行が可能です。

本システムを活用することで、評価関連の業務を効率化し、人事部門の負荷を軽減します。加えて、評価履歴や目標進捗を可視化することで、組織の納得感ある評価と、戦略的な人材マネジメントの実現を後押しします。

さらに、より多くの企業に人事評価制度の第一歩を踏み出していただきやすくするため、月額1万円から導入できるコスト設計を実現しています。これにより、スモールスタートから標準的な評価運用まで、企業規模問わず柔軟にご活用いただけます。

■ 「NALYSYS 人事評価」の特徴

評価プロセスの見える化と効率化を支援

誰が・いつ・どこまで評価したかをリアルタイムで把握でき、評価の漏れや遅れを防止します。評価内容やコメントを一元管理し、運用の透明性と効率化を実現します。

シンプルなUI/UXで、迷わず使える評価体験を実現

UI及びUXをシンプルに設計することで、評価者や被評価者が「迷わずに使える」操作性を実現しました。導入時のストレスを最小限に抑え、スムーズな利用開始を支援します。

進捗管理と情報収集を効率化し、人事部の業務負荷を軽減

煩雑な情報収集や進捗確認を効率化することで、人事部の運用負荷を大幅に軽減します。評価に関する情報を一元管理することで、人事担当者は本来注力すべき戦略的な業務へのシフトを可能にします。

■ 「NALYSYS 人事評価」の主な機能

評価の進捗管理を自動化し、評価漏れを防止

評価ステータスがリアルタイムで自動反映されるため、誰が・どの工程まで・いつ完了したかを即座に可視化できます。進捗確認の手間を削減し、評価漏れや管理工数の大幅な削減を実現します。

複雑な評価制度にもフィット、自由度の高いカスタマイズ性

本人→一次→二次評価など、さまざまな評価フローに対応可能。評価項目や権限設定も自在にカスタマイズできるため、制度変更時も柔軟に対応でき、長期的な運用にも適しています。

コメントや評点を見える化し、評価の質を高める

評価コメントや点数をクラウド上で一元管理し、評価履歴をいつでも確認可能。蓄積されたデータは、納得感のある人事判断や、成長支援の振り返り資料として活用できます。

■ 初期費用0円キャンペーンの実施概要

「NALYSYS 人事評価」の提供開始を記念し、2025年10月末までにご商談いただいた企業様を対象に、通常20万円の初期費用を無料でご提供いたします。スムーズな人事評価運用の第一歩として、ぜひこの機会に「NALYSYS 人事評価」の導入をご検討ください。

■法人お問合せ先

電話番号：03-5774-1743

メールアドレス：cs-nalysys@leverages.jp

NALYSYS（https://nalysys.jp/(https://nalysys.jp/)）

NALYSYS（ナリシス）は、採用から労務DXまで、組織づくりをトータルで支援するAIプラットフォームです。人事のノウハウと成果に直結するデータを備えたAIが、採用・配置・マネジメント・労務といったあらゆる業務を高度化し、組織の改善を強力にサポートします。社員一人ひとりの特性やWILLに寄り添った最適な組織づくりを実現し、「社員が活躍し、辞めない組織」へと導きます。