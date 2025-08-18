ユーキャンから『大人発達障害ケア講座』がデビュー！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、『大人発達障害ケア講座』を新規開講いたしました。



大人発達障害ケア講座とは？

大人になって「自分も発達障害ではないか」と思い、医療機関や相談機関を訪れる方が急増しています。社会に出たことで発達障害の特性による困りごとが大きくなったり、心身へのストレスでうつや不安症などの二次障害を発症したりすることも少なくなく、大人の発達障害に関する対処法を身につけることへの関心が高まっています。





当講座では、大人の発達障害に関する基礎知識、生活や仕事のさまざまな場面で、大人だからこそ生じやすい困りごとや悩みを改善するための考え方や対処法、生きづらさの軽減につながるヒントなど、家庭や職場などで活かせる知識をわずか3ヵ月で習得できます。発達障害者のパートナーやご家族への適切な接し方を身につけたい方、ご自身の自立やメンタルケアに役立てたい当事者の方はもちろん、発達障害がある部下や同僚とスムーズに仕事をする方法を理解したい方や、発達障害の方の支援をお仕事にされている方などにもお役立ていただけます。大人発達障害ケア講座について、詳しくはこちらをご覧ください。◇大人発達障害ケア講座とはhttps://www.u-can.co.jp/nr250818e━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ユーキャンの『大人発達障害ケア講座』の特長━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(1)発達障害の専門家による、学んですぐに役立つ知識が満載！-------------------------------------------------------------------テキストは、大人の発達障害の理解や対応に役立つ知識を、わかりやすい言葉で丁寧に解説しているので、初学者の方もやさしく理解が進みます。当講座の監修は、発達障害の分野でも日本屈指の専門家である本田秀夫先生と、発達障害者の支援に確かで豊富な実績がある「特定非営利活動法人ネスト・ジャパン」です。学んだその日から、専門家による確かな知識を家庭や職場での困りごとや悩みの解決に活かせます。(2)充実の副教材とサポートで、実践的な理解が深まる！-------------------------------------------------------------------動画で重要な知識をやさしくインプットできる「重要ポイント動画」、困りごとの解決のヒントが得られる「お悩みQ&A集」といった副教材、わからないことを解決できる質問サポート、知識をしっかり定着できるWebテストや添削など、通信教育ならではのサポートの充実さも特長です。(3)確かな知識を身につけた証が、自信や安心に！-------------------------------------------------------------------修了課題で基準点をクリアすると講座修了となり、大人の発達障害の基礎知識を習得した証明になります。対応の具体的なイメージができるようになり、より適切で効果的なケアにつながります。(4)目的などに応じて選べる発達支援の講座-------------------------------------------------------------------ユーキャンでは、発達支援の4つの講座をご用意しています。目的に合わせてお選びいただけます。◇大人発達障害ケア講座（ご家庭・職場向け）https://www.u-can.co.jp/nr250818e◇子ども発達障がい支援アドバイザー講座（ご家庭向け）https://www.u-can.co.jp/nr250818f◇思春期発達障がい支援アドバイザー講座（ご家庭向け）https://www.u-can.co.jp/nr250818g◇子ども発達障がい支援実務士講座（仕事・実務）https://www.u-can.co.jp/nr250818h▼講座詳細【教材内容】メインテキスト：2冊（基礎知識編、ライフ＆キャリア編）、副教材：お悩みQ＆A集、重要ポイント動画、ガイドブック、添削関連書類※標準学習期間は3ヵ月／添削回数は2回（含む 修了課題）※重要ポイント動画は、ユーキャン受講生限定のWeb学習サイト「デジタルサポート」よりご視聴いただけます。▼受講料一括払い：34,000円（消費税込）分割払い：3,140円 × 11回(11ヵ月) 総計：34,540円（消費税込）▼大人発達障害ケア講座について、詳しくはこちらをご覧ください。◇大人発達障害ケア講座【ユーキャン】https://www.u-can.co.jp/nr250818e※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売Webサイト https://www.u-can.co.jp/