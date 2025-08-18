【専門用語も会計の知識もいらない！】「Forbes JAPAN クリエイター100」に選出された著者による『７つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『７つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術』（妄想する決算・著）を2025年8月21日（木）より順次発売します。本書は、専門用語や会計の知識がなくても「決算書は読めば分かる」ということを、決算分析の精度を高める具体的な方法をまじえながらお伝えする一冊です。

■決算書にはビジネスのヒントが満載！

「社会人として決算書ぐらい読めないと恥ずかしい」

「仕事で決算書を扱うので、読み方をマスターしたい」

「株式投資の銘柄選びに役立てたい」



決算書をめぐっては、こんなニーズがあるかと思います。

本書はそれらすべてのニーズにお応えします。

■決算書は経済ニュース以上の情報の宝庫です。

投資をする際にも活用できます。

自身のビジネスにも活用できます。

ニュースのようにも活用ができます。



そして、ビジネスモデルを可視化することを目的に企業の決算書を読み解くと、多くのことが分かります。

企業が開示する情報は、いわゆる財務三表だけではありません。

有価証券報告書、決算説明会資料、統合報告書、個人投資家向け説明会資料など、決算に関する資料すべてを本書では「決算書」と定義しています。

あらゆる決算書から特定の企業について知ることができるのはもちろん、特定のビジネスモデルや業界動向も読み解くことができます。ただし、「決算書を読む」というのは手段にすぎません。

それが投資目的なのか、自身のビジネスに活かすためなのか、ニュース目的なのか、ただの好奇心なのか、目的はさまざまでしょうが、決算書はその目的に対する手段です。

であれば、目的に対して考えて判断するために十分な情報を効率的に決算書から取得できればいいわけです。

■本書の「3つのルール」

ルール1 企業間比較を行わず期間比較を行う

ルール2 会計用語や指標をなるべく使わない

ルール3 正確性を重視しない

このルールのもと、決算書の読み方をシンプルな７つのステップにまとめました。

ステップ1 企業を分解して事業内容を把握する

ステップ2 業績の推移を見てみる

ステップ3 業績の推移の理由を考えて疑問点をあぶり出す

ステップ4 疑問点について調べてみる

ステップ5 今後の施策を確認する

ステップ6 知っている知識や知見も活用して今後について考える

ステップ7 自分なりの総括をする

本書で紹介する方法をマスターすれば、「決算書は読めば分かる」ということが理解できるとともに

決算書を解像度高く読み解き、あらゆるビジネスモデルを可視化することができるようになります。

■本書の構成

序章 一次情報の情報源やニュースのように決算書を読む

第１部 決算書は７つのステップで読み解く

第２部 企業を分解する――事業内容を把握する複数の方法

第３部 企業の「今後」について考える

第４部 企業の決算から市況の変化を読み解く

第５部 成長企業の見つけ方

第６部 財務面から決算書を読む

第７部 これまでの方法をすべて駆使して企業を読み解く

番外編 最低限知っておきたい会計用語「減損」と「引当金」――業績変動の引き金となる２つの要素

■著者プロフィール

妄想する決算

コンテンツクリエイター

1990年福島県生まれ。「Forbes JAPAN クリエイター100」に選出。

独自の視点を交えて企業の決算書を解説。国内外の企業の決算報告書を基に情報発信している。

ユニークなキャラクターで雑談のコーナーも人気。

Voicyパーソナリティとして、「10分で決算が分かるラジオ」を放送中。



10分で決算が分かるラジオ

日経225・グロースコア・スタンダードコアの企業を１社づつ取り上げていくnote

■担当編集の一言コメント

「決算書」は実用ビジネス書の世界では、ド定番であり、いつの時代にもベストセラーが生まれるテーマ。つまり、それほど「決算書が読めるようになりたいニーズ」は古くて新しい。

本書は「決算書オタク」と称してもいい著者が編み出した、企業のビジネスモデルをもっとも効率的に見える化するための７つのステップを解説しました。

■書籍概要

書籍名 ： ７つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術

著者 ： 妄想する決算

ページ数： 328ページ

価格 ： 2,640円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2025年8月21日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-338-8

【書籍詳細】

