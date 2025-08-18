マネックスクリプトバンク、お金・金融領域の法人向けサービスに特化した資料請求サイト「MCB FinTechカタログ」をリニューアル公開

マネックスクリプトバンク株式会社

マネックスクリプトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表：万代惇史、以下「マネックスクリプトバンク」）は、web3領域に特化していた資料請求サイト「MCB Web3カタログ」を全面的にリニューアルし、お金・金融領域の法人向けサービスを課題別に比較検討できる資料請求サイト「MCB FinTechカタログ」として公開いたしました。これに合わせて、掲載企業向けの料金プランを月額固定費なしの完全成果報酬型へ移行し、スタートアップ向けの特別プランも提供します。

■MCB FinTechカタログ（リンク）

https://catalog.monex.co.jp/

■リニューアル概要

背景

本リニューアルの背景には、ビットコインをはじめとする暗号資産が、特に米国を中心に金融業界の重要なアセットクラスとして存在感を高めている現状があります。web3は、もはや一過性の技術トレンドではなく、今後は「金融」を軸とした実用分野での発展が見込まれると私たちは考えています。

こうした潮流を踏まえ、弊社ではサービスの方針を見直し、金融領域全般、なかでも「FinTech」に注力した提供体制へと転換いたしました。従来から取り扱っていたweb3関連サービスについても、「デジタル資産」というテーマで引き続きカバーしながら、より多様なFinTechソリューションの比較・検討・導入を支援してまいります。

■MCB FinTechカタログの特徴

・詳細なカテゴリー分けでマッチした見込顧客のリードを提供

主な変更点- サービス名称の変更：「MCB Web3カタログ」⇒「MCB FinTechカタログ」へと刷新- 掲載対象の拡大：web3関連の事業者向けサービスのみを掲載⇒web3を含む金融領域全般の事業者向けサービスへ拡充- 有料掲載プランの見直し（詳細後述）：月額固定費あり⇒月額固定費なしの完全成果報酬型へ

資金調達や決済導入、資産運用、バックオフィス効率化など、法人が抱える様々な金融課題別にサービスをカテゴリー分けし、掲載企業に最適な見込顧客のリードを提供します。

・カテゴリー別に専門知識からサービス選定のポイントまでを解説

※掲載カテゴリーの詳細はお問い合わせください

業界に精通した専門ライターが、サービスの特徴や活用事例、選定・導入のポイントを分かりやすく解説し、見込顧客の理解と導入検討を後押しします。

■MCB FinTechカタログの利用方法

閲覧者ユーザー

様々な業種・会社規模の法人担当者様にご利用いただいております。ご利用を希望される法人担当者様は、下記サイトの「新規会員登録」より、無料でアカウント登録することができます。

※法人メールアドレスのみ受付可

アカウント登録する :https://catalog.monex.co.jp/create掲載企業

リニューアル後、各社への案内を進めており、現在は70社を超える企業様にご利用いただいております。掲載をご希望される企業様は、下記サイトの問い合わせフォーム、もしくは問い合わせ先メールアドレスよりご連絡ください。

掲載を希望する :https://forms.gle/J4LytPyyMEb5FJhB9

ご掲載プランについて

- スタンダードプラン資料請求件数に応じて料金が発生する、標準的な成果報酬型プランです。- プロプラン請求リードに対して条件設定（業種・規模・決裁権限など）のフィルタリングが可能な、より精度重視の個別対応プランです。- スタートアッププラン新興のFinTech企業様を対象とした特別プランです（適用条件あり）。

各プランの詳細については、お気軽にお問い合わせください。

なお、今回のリニューアルを記念し、掲載企業様向けに無料特典が得られるキャンペーンも実施中です。掲載をご希望される企業様は、この機会にぜひご相談ください。

▼ご利用、ご掲載希望はこちら（リンク）

https://catalog.monex.co.jp/

■今後について

今後は、掲載企業様に対して提供するリードの件数および質の向上を目指し、機能の追加・改善を継続的に進めてまいります。あわせて、利用ユーザーが目的に合ったソリューションをより簡単に比較・検討できるよう、コンテンツの拡充やサイト構造の最適化にも取り組んでまいります。

MCB FinTechカタログは、金融とテクノロジーが交差する時代において、企業とソリューションの最適な出会いを支援するプラットフォームとして進化を続けてまいります。

■問い合わせ先

info●cryptobk.jp

(●を@に変えて送信してください)

担当：松嶋、宮本

マネックスクリプトバンク株式会社について

マネックスクリプトバンク株式会社は、2017年12月に設立された、東証一部上場企業であるマネックスグループ株式会社の100%子会社です。暗号資産やweb3をはじめとする先端領域に関する調査、研究、企画、開発及びコンサルティングを提供しています。ビットコインがもらえる二ュースアプリ「Cheeese」、金融に特化した資料請求サイト「MCB FinTechカタログ」などのサービスを運営しています。

MONEXとはMONEYのYを一歩進め、一足先の未来における人の活動を表わしています。常に変化し続ける未来に向けて、最先端のIT技術と、グローバルで普遍的な価値観とプロフェッショナリズムを備え、新しい時代におけるお金との付き合い方をデザインすると共に、個人の自己実現を可能にし、その生涯バランスシートを最良化することを目指しています。

コーポレートサイト：https://cryptobk.jp/