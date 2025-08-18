スタートアップ株式のセカンダリー取引を支援する「True Value Investments」が始動。スタートアップ株式売却ご相談窓口、設置

TRUE VALUE INVESTMENTS PTE. LTD.

2025年6月にシンガポールで設立された True Value Investments PTE, LTD（本社：シンガポール、代表取締役：工藤 博樹、以下 True Value Investments）は、スタートアップ株式のセカンダリー取引に特化した資金提供およびコンサルティングサービスを開始しました。

スタートアップエコシステムにおける“流動化”の選択肢を拡充

スタートアップの成長と共に多様化する資金ニーズ。とくに創業者のライフステージやVC・CVCのファンド期限などによる株式の現金化ニーズが高まる一方で、日本国内ではその受け皿が不足しているのが現状です。

True Value Investmentsでは、こうした課題に対し、セカンダリー取引の実行支援と最適なEXIT戦略の提案を行います。

提供サービス

スタートアップ株式売却ご相談窓口

- 創業者・投資家が保有するスタートアップ株式の買上げ- スタートアップ のEXIT戦略のコンサルティング- スタートアップ株式売却先の調査・マッチング支援- スタートアップ株式の株価交渉支援

＜ご相談窓口＞

True Value Investments「スタートアップ株式売却ご相談窓口」

以下からお問い合わせお願いいたします。

https://forms.gle/eMuQs1oPcndk7ktA9

今後について

True Value Investmentsによるスタートアップ株式セカンダリー取引支援サービスの開始

今後はセカンダリーファンドの組成も視野に入れ、資金面・戦略面の両輪でスタートアップの持続的な成長を支援していきます。

創業の背景：工藤の経験から課題を痛感

代表の工藤博樹は、ロコンドやメリービズなどの創業を経て、15年以上にわたりスタートアップ領域に携わってきた連続起業家。自身が直面した資本政策上の課題や、他社VCの流動化失敗事例を通じて、「セカンダリー取引の知見・環境整備は、日本のスタートアップ成長に不可欠である」との想いから本事業を立ち上げました。

■ 代表者プロフィールTrue Value Investments代表 工藤 博樹

工藤 博樹

カナダ、シンガポール、フランス、日本育ち。東京工業大学（現、東京科学大学）修士課程修了。

2000-08年日本IBM グローバルプロジェクトのプロジェクトマネージャー担当。

2008年INSEAD MBA取得。経営戦略事務所にて大手企業向け経営戦略をコンサルティング。

2010年⁦Locondo.jp⁩立ち上げる。2011年スローガン新規事業パートナー、GREEグローバルアライアンス担当。

2012年2月にリブ(株)(現メリービズ(株))設立、代表取締役就任。一般社団法人FinTech協会代表理事も務める。

ロコンド創業メンバー、メリービズ創業者、Fintech協会創設メンバー。スタートアップ経営に加え、東京科学大学、University of British Columbia（UBC）などでの講師経験も持つ。

■ True Value Investments PTE, LTDについて

2025年6月、グローバルスタートアップ投資を目的にシンガポールで設立。すでにカナダのスタートアップ2社へ投資を実行済み。今後は、VCへのLP出資やコンバーティブル・エクイティ（新株予約権）を通じたプレシード・シード出資も進めていきます。