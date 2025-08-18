世界的アーティスト藤井風、米Lollapaloozaで IDEASWAM の “Third Eye Sunglasses” を着用

株式会社ALCHEMY

アートとデザインを軸に、多様なプロダクトや企画を展開するクリエイティブブランド「IDEASWAM（イデアスワム）」の作品 “Third Eye Sunglasses” が、世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza 2025」のステージで藤井風さんに着用されました。独創的なビジュアルがステージ上で存在感を放ち、国内外の観客を魅了しました。

「Lollapalooza 2025」のステージ上の藤井風さん

2025年8月、米・シカゴで開催された世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza」において、日本を代表するアーティスト藤井風さんが IDEASWAM の “Third Eye Sunglasses” を着用していただきました。この作品は中央に「第三の目」を象った造形を備え、見る人の記憶に強く刻まれるビジュアルを表現しています。

IDEASWAM は、日常にアート的視点を持ち込み、既成の価値観を問い直すことをテーマに活動するクリエイティブブランドです。

伝統工芸の精緻さと現代的な造形美を掛け合わせ、使う人が“自分だけのレンズを通して”で生きることを後押しする作品を発表してきました。

“Third Eye Sunglasses” は、福井県鯖江市の職人と協業し、一本一本を丁寧に制作。

その存在は、ファッションアイテムでありながら、身につけることで意識や視点が変わる「体験」をもたらします。

THIRD EYE CAMPAIGN



“Third Eye Sunglasses” もその一環で、

福井県鯖江市の職人と協業して制作された限定プロダクトです。

藤井風さんのステージでの着用は、ブランドの作品世界とアーティストの音楽世界が重なり合った瞬間であり、その映像や写真はSNSを通じて世界中に拡散され、多くの反響を呼びました。

「Lollapalooza 2025」のステージ上の藤井風さん

ブランドコメント

「私たちの作品は、単に身につけるためのものではなく、“体験”そのものです。藤井風さんの音楽とステージに溶け込み、観客の心に残る瞬間になったことを嬉しく思います。」

THIRD EYE CAMPAIGN

IDEASWAMが掲げるメッセージはシンプルです。

「Wear Your Vision. - あなたの視界で生きろ」

その哲学は、音楽、アート、ファッションの境界を越えて、多くの人の心に届けていきたいと思っています。

Third Eye Sunglasses

商品情報

商品名：Third Eye Sunglasses

価格：66,000円

製作地：日本（福井県鯖江市）

公式サイト：https://ideaswam.com

Instagram：@ideaswam

Third Eye Sunglasses Diamond Custom

商品名：Third Eye Sunglasses

価格：180,000円

製作地：日本（福井県鯖江市）

公式サイト：https://ideaswam.com

Instagram：@ideaswam

Third Eye Sunglasses Diamond Custom

Third Eye Sunglasses Head Shot Diamond Custom【3/3LIMITED】Third Eye Sunglasses Head Shot Diamond Custom【3/3LIMITED】

商品名：Third Eye Sunglasses

価格：330,000円

製作地：日本（福井県鯖江市）

公式サイト：https://ideaswam.com

Instagram：@ideaswam