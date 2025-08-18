【無料MEO対策セミナー】『来院患者数UPとレセプト業務負担軽減を叶える！攻めと守りのクリニック経営戦略』

株式会社WeBridge申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017454117645/WN_9Q-lS5yKS4aaP9bOh0u0lQ#/registration

無料ウェビナー

日時 2025年9月4日 19:00～20:00

【こんな方におすすめ】

・Googleにおける集客対策を知りたい

・新患を増やしたいクリニック経営者

・具体的な集患方法、口コミ対策がわからない

・スタッフの残業時間が削減されない、業務量が多くて困っている

・レセプトができるスタッフが退職して困っている

・レセプト業務の標準化が進まない（特定の人にしかできない業務になっている）

・クリニック経営の具体的な改善手法が分からない

【セミナー概要】

クリニック経営者向けに、新規集患とレセプト業務負担軽減を両立させるセミナーを開催。株式会社メディカルタクトが提供するレセプト代行サポートと、株式会社WebridgeによるGoogleMEO対策、口コミ管理、新規集患のノウハウを融合。クリニックの成長を加速させる実践的な戦略を学べます。

株式会社メディカルタクトは、レセプト請求代行のプロフェッショナルとして600件以上の医療機関様の支援実績があります。クリニックの経営改善に貢献し、事務負担の軽減にとどまらず、院長先生やスタッフ様に対してレセプトに関する知識・情報を身につけていただくことが目的です。

・新規指導や個別指導対策

・返戻、査定に対する対策・算定漏れ等に対する指導

これらのことを中心に、業務効率の最適化とスタッフ教育の両立により、クリニック経営のお役立ちを使命としています。

一方、株式会社WeBridgeは、WebマーケティングやMEO（Googleマップ上位表示）、口コミ対策で5000社以上を支援するプロフェッショナル。医療業界でもクリニックの認知度向上や新規集患のための最新デジタル施策を数多く支援してきました。

本セミナーでは、両者の強みを活かし、クリニック集患とレセプト業務負担軽減を具体的な事例とともにご紹介します。

セミナー参加後アンケートにご回答いただくと特典もご用意しておりますので、ご自宅や会社から、ぜひお気軽にご参加ください！

【登壇者プロフィール】

株式会社メディカルタクト

代表取締役 柳 尚信

医療コンサルタント、経営学修士（MBA）

会計事務所系コンサルティング会社にて、医療機関のコンサルティングを行う。経営戦略立案、管理会計、人事労務のほか事業承継（M&A）にいたるまで、ワンストップでのコンサルティングサービスを手掛ける。

また、地区医師会やハウスメーカー、医療機器メーカー、製薬会社などでセミナー講師として講演を行うかたわら、日経メディカルオンラインでコラム『開業の落とし穴』『診療所駆け込み寺』を執筆するなど、セミナー講師・原稿執筆の実績も多数。著書に『クリニック経営はレセプトが9割』（2021年幻冬舎）がある。

株式会社WeBridge

WEBマーケティング事業部 加古 美郷

株式会社WeBridgeに入社後、WEBマーケティング部に配属。MEO対策を始め、SNS広告やSEO対策のWEBマーケティングサービスを通じ、クリニックや歯科医院などを中心に全国で300社以上の集客・集患のお悩みを解消。今なお集客・集患でお悩みの企業に対してセミナー活動を実施し、WEB関係の相談窓口としてサービスを推進。

【参加方法】

下記からフォームから事前登録をお願いします。

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

【★参加者特典★】

アンケートにご回答いただくと、株式会社メディカルタクトからは個別打ち合わせ+代表取締役 柳の著書をプレゼント！

また、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けられます。貴社のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談等が可能です。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせていただきます。

