【8/26（火）開催】カイロスマーケティング、Sansan主催オンラインセミナー「Sakigake DX～SFA・CRM・MA活用の現在地～」に登壇

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、Sansan株式会社が主催するオンラインセミナー「Sakigake DX～SFA・CRM・MA活用の現在地～」に、当社取締役 COO 白井 則行が登壇することをお知らせします。

昨今、多くの企業でSFA・CRM・MAツールの導入が進む中、現場では、単なる導入にとどまらず、「使いこなす」ことによる業務改善や成果創出が求められています。

当社は、こうした現場の課題に向き合い、定着と成果につながる仕組みづくりを支援するMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供してきました。本セミナーでは、見込み顧客の獲得から育成、営業との連携、営業提案といった一連のプロセスを、どのように仕組み化し、何から自動化すべきか、自社のフェーズや課題に応じた取り組み例を交えながらご紹介します。

セミナー概要

当社の登壇内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/66_1_98639bed106a8a5476a884edfdb57941.jpg?v=202508190456 ]

今から始める！成果につながるMA活用の基本と、営業連携のはじめの一歩

「とりあえずMAは導入したけど活用できていない…」という方へ。「Kairos3」の開発・運用経験を持つカイロスマーケティングが、マーケティングと営業をつなぐMA活用の基本設計と、小さく始めて成果を出す活用ステップを具体的に解説します。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

詳細を見る :https://marketingcommit.com/seminar_250826/sansan_conference_kairosmarketing

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル 17F

代表者 ：佐宗 大介

設立 ：2012年9月

URL ：https://www.kairosmarketing.net