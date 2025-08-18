エムシーディースリーは、「第17回 HR EXPO[秋]」に出展いたします！

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、2025年9月10日(水)～9月12日(金)に開催される「第17回 HR EXPO[秋]」(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html?co=weektop-sjt)に出展いたします。

出展内容 スキル可視化サービス

企業固有の業種・業務内容にマッチしたスキルマスタの作成から、従業員の経験からの人材ポートフォリオの可視化サービスをご紹介します！

人的資本経営において欠かせないタレントマネジメントですが、SaaSやシステムを導入しただけでは、「そもそも自社のスキルの種類をマスタとして定義することが難しい」「現場でのデータ入力がままならず、スキルの可視化が進まない」といったケースも多いかと思います。

弊社のサービスでは、社内の既存データに対して生成AIを活用することで、それらの課題を一手に解決することができます。

エンゲージメント分析サービス

各種エンゲージメントサーベイや360度フィードバックなどの調査で挙がってきた大量の従業員の声から、実効性のある施策立案に繋げるためのデータ分析サービスを展示します！

エンゲージメントサーベイの大量の設問の結果から、現場の各部門の課題を個別に把握し、施策を立案して…という作業を人事部門の担当者が全て行うことは難しく、現場に任せっきりになっている企業も多いのではないかと思います。

弊社のサービスでは、各企業ごとに取得している・複数種のサーベイデータを統合分析し、各部署ごとの課題とそれにあった施策立案までを、AIを活用して自動的に実行し、施策の実効性・効果を高めます。

その他にも、人事データ×AIで数々の実績を重ねてきた弊社ならではのユースケースを実際に動くデモンストレーションと共に多数ご案内しておりますので、是非お気軽にブースへお立ち寄りください。

展示会概要

来場登録はこちら

- 展示会名：第17回 HR EXPO[秋]- 会期：2025年9月10日(水)～9月12日(金) 10:00～17:00- 会場：幕張メッセ 4-8ホール（交通アクセスはこちら(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html?co=lp-inv-hr#access)）- ブース位置：小間番号 12-44

ご来場には事前のご登録が必要です。

ご登録いただき、事前に来場者バッジを印刷いただくことで当日スムーズにご入館いただけます。

来場登録：https://www.office-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/register.html?code=1436924205381197-DR1

弊社ブースへ事前アポイントをお申し込みの方は、以下問合せフォームよりご連絡ください。

エムシーディースリー問合せフォーム：https://www.mcd3.co.jp/contact

エムシーディースリー株式会社について

エムシーディースリーは、2025年7月にインダストリー・ワン、エムシーデジタル、ＭＣデータプラスを統合し設立しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：-本社・デジタルプロダクトカンパニー

東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

-事業共創カンパニー

東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

-AI事業カンパニー

東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/