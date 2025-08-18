山九福岡物流センター、「トラック簿」導入により受付担当者・リフトマン双方の負担を大幅に改善、蓄積データで荷主を巻き込んだ改善にも期待

ハコベル株式会社

ハコベル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：狭間 健志、以下：ハコベル）は、山九株式会社（以下：山九）の福岡物流センターにおける「トラック簿」の導入事例記事を公開しました。

■「トラック簿」導入の経緯

山九株式会社福岡支店は、福岡市内に3つの倉庫を持つ運輸・倉庫業を主力事業にする支店です。一般貨物の出入庫・保管・配送手配のほか、外国貨物の輸出入、天井クレーンを装備した梱包倉庫での積卸荷役などを手掛けています。

物流総合効率化法の施行によりトラックの荷待ち・荷役時間削減が求められる中、隣接する福岡物流センター・第二福岡物流センターの2つの倉庫に「トラック簿」を導入しました。

同種のシステムを調査検討する中で、受付・呼び出しだけをシンプルに利用でき、導入コストが低いという点でトラック簿の導入を決めました。

■「トラック簿」導入の成果

これまでは、事務所に来たドライバーに受付書類に必要事項を記入してもらい、事務所と積卸現場間で無線やりとりを行って状況を確認、リフトマンが呼びに行く、という運用を行っていました。

トラック簿導入後は、受付や呼出にかかる、事務所担当者とリフトマンの負担が大幅に改善されました。従来の紙ベースの受付体制では難しかった荷待ち荷役時間の集計・分析ができるようになり、分析結果をもとに業務改善や荷主・運送事業者との交渉も進められるようになりました。

■今後の展望

今後は、予約機能の活用による更なる効率化も検討しています。加えて、蓄積されたデータを活用した荷主企業との物流効率化を進めていく考えです。

導入成果、事例記事の全文はこちら

https://www.hacobell.com/case_studies/gjst9169_gzy

■ハコベル「トラック簿」について

トラック予約/受付システム「トラック簿」は、3年連続成長率No.1のバース管理SaaSプロダクトです。施設に到着したトラックドライバー様の受付業務や呼出業務をデジタル化する「受付機能」や、バースへの接車時間を予約することで荷待ち時間を短縮する「予約機能」を持ち、施設で発生した荷待ち荷役等時間の実績把握・可視化も容易になります。

導入しやすい契約形態や柔軟なプランに加え、優れたコストパフォーマンスにより、荷待ち荷役等時間の把握・短縮やDXに取り組む企業様で導入されています。各拠点ごとの特性に柔軟に合わせられる汎用性と機能性を持ちながら、直感的に操作できる使いやすさを実現し、発着拠点の現場担当者様・トラックドライバー様に負担が少ない状態で荷待ち荷役等時間の把握・短縮に取り組めます。

https://www.hacobell.com/truckbook

■ ハコベル株式会社について

ハコベル事業は「物流の『次』を発明する」をミッションに、印刷のプラットフォームを展開するラクスル株式会社の新規事業として2015年に開始いたしました。2022年8月に分社化、セイノーホールディングスの出資をうけ、セイノーホールディングス・ラクスルのジョイントベンチャーとして新たなスタートを切りました。2023~24年には山九・福山通運・日本ロジテム・日本郵政キャピタルにも資本参画いただき、2025年には環境エネルギー投資、SOMPO Growth Partners、ＪＡ三井リースからもご出資いただいております。

[ハコベルのサービス概要]

・運送手配マッチングサービス

ラストワンマイル・地場・幹線輸送においてテクノロジーを活用して荷主とドライバーを直接マッチングさせることで、高品質かつ低価格な配送の仕組みを提供しております

・物流DXサービス

荷主様向けに、荷待ち荷役時間の把握・短縮を実現するトラック/予約受付システム「トラック簿」、貸切手配時の書面交付をデジタル化することで業務効率化や法対応を実現する「ハコベル配車管理」、輸送モードやチャータールートの最適計算をAIアルゴリズムで算出することで効率化や属人化解消を実現する「ハコベル配車計画」を提供しております

DXサービス全体像

[企業情報]

商号：ハコベル株式会社

代表取締役社長CEO： 狭間 健志

設立：2022年8月1日

所在地：東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル1・3F

事業内容：運送手配マッチングサービス、物流DXサービスを展開する物流プラットフォーム事業

URL： https://corp.hacobell.com/

サービスサイト：https://www.hacobell.com/

【本件に関するお問い合わせ】

ハコベル株式会社

TEL：03-6625-5214 Mail：pr@hacobell.co.jp