W２、8月に東京・大阪で3つの展示会に出展！

Ｗ２株式会社

EC事業の「成功」にこだわる最先端ECプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山田 大樹、以下W２）は、8月度に3つの展示会へ出展することをお知らせします。

展示ブースでは、総合ECプラットフォーム「W2 Unified」・サブスク/定期通販向けECプラットフォーム「W2 Repeat」のご紹介はもちろん、新サービスである、受注業務のDX化により業務効率化・新規顧客開拓を実現する「BtoB向けECプラットフォーム」や、大規模EC開発、越境EC支援サービスなど、多岐に渡るサービス展開を通じて、事業者様のお悩みを解決するプランをご提案いたします。

ご希望の事業者様には個別相談や実際の操作をお試しいただくデモンストレーションも実施いたします。

■出展の内容

私たちW２は、これまで数多くの企業のECプラットフォーム構築を支援し、立ち上げ後に直面する「集客」「プロモーション」「バックエンド業務」の課題解決に取り組んできました。



総合ECプラットフォーム 「W2 Unified」、サブスク/定期通販向け 「W2 Repeat」 には、集客・販促強化から業務効率化までを網羅する機能を搭載。さらに新サービス 「BtoB向けECプラットフォーム」 では、受注業務のデジタル化、商流の可視化、新規顧客開拓や省人化まで実現します。

今回、以下の3展示会に出展します。ぜひお近くの会場へお越しください。

■東京開催１.

E-Commerce EXPO 2025

8/19(火)～8/20(水) 東京都立産業貿易センター浜松町館

テクノロジーと戦略で進化する次世代のEC・SNS運用を体感できる展示会。D2Cやブランド企業の顧客体験革新ソリューションが集結します。

■東京開催２.

第4回 店舗・EC DXPO 東京'25【夏】

8/21(木)～8/22(金) 東京ビッグサイト

日本最大級の店舗・EC向け総合展示会。売上アップ・業務効率化のためのソリューションや64本の無料専門セミナーを開催。

■大阪開催

マーケティング・セールスワールド 大阪 夏

8/27(水)～8/29(金) インテックス大阪

マーケティング・営業などフロント部門向けの総合展。業界トップ企業によるセミナーで最新トレンドが学べます。

ブースでは、「やりたいことがとまらないECプラットフォーム」 をテーマに、

・1,000以上の機能を備えたAll in One型ECプラットフォーム

・BtoB取引の効率化・売上拡大を支援する新サービス

・大規模EC構築や越境EC支援ソリューション

など、EC事業者様の課題を解決する多彩なコンテンツをご紹介します。

ぜひ会場で、貴社の課題解決に直結するソリューションをご体感ください。

その他、大規模EC開発ソリューションや越境EC支援サービスなど、EC事業者様の課題を解決できるコンテンツを多数ご用意しておりますので、ぜひご来場ください。

■開催概要

名称 ： E-Commerce EXPO 2025

開催日程 ： 2025年8月19日(火)～20日(水)

開催場所 ： 東京都立産業貿易センター浜松町館 3F

ご来場登録はこちら(https://f2ff.jp/event/0801)から

名称 ： 第4回 店舗・EC DXPO 東京'25【夏】

開催日程 ： 2025年8月21日(木)～22日(金)

開催場所 ： 東京ビッグサイト 西1・2ホール

ご来場登録はこちら(https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/store/)から

名称 ： マーケティング・セールスワールド 大阪 夏

開催日程 ： 2025年8月27日(水)～29日(金)

開催場所 ： インテックス大阪

ご来場登録はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-osaka)から

■W２株式会社について

W２株式会社は、お客様のEC事業の「成功」にこだわるシステム会社です。社員の70%超がエンジニア、100%自社開発に加えて「営業→導入→カスタマーサクセス」も全ての工程を内製しています。

グループ企業には「コンサルティング（IT・DX・マーケティング）」「デザイン制作」「EC運用代行」が揃っており、EC事業をトータルにサポートしています。



「コマースを前へ、生活を前へ、世界を前へ」をステートメントとして掲げ、成長市場であるEC業界において、時代を切り拓く製品・サービス開発に取り組んでいます。

「W２」の社名は「Win-Win」を意味しています。2005年創業、2024年9月に創業20期を迎えました。

■会社概要

会社名：W２株式会社

代表者：代表取締役 山田 大樹

所在地：東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL ：https://www.w2solution.co.jp/

【本サービスに関するお問い合わせ先】

W２株式会社

TEL：03-5148-9633