データサイエンスを文系の人にもわかるように解説した『今と未来がわかるデータサイエンス』が8月21日に発売！
実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『今と未来がわかるデータサイエンス』（https://amzn.asia/d/733jPnt）を8月21日に発売いたします。
■ビッグデータの活用方法を解説
現在、インターネットを介して誰でも閲覧できるサーバーが無数にあります。そこには文字情報だけでなく画像、音声、動画などの膨大な情報があります。こうした未整理の状態の複雑なデータをビックデータと呼びます。本書ではこのビッグデータを活用するための手法、注意点を解説しました。
データを扱う上での注意点
■ビッグデータから宝を掘り出す
このビッグデータはただのガラクタの山ように見えて、じつはこの中にはお宝が埋まっています。お宝を、道具を使って採掘することをデータサイエンスではデータマイニングと呼びます。データマイニングを行う人はデータサイエンティストと呼ばれます。
データサイエンティストのスキルを解説
■データ分析の技術やツール
本書では、データの山から必要なデータを抽出する方法やデータから意味のある情報を取り出す統計の技法とそのツールのについて、イラストや模式図、チャート図、表などを使ってフルカラーでていねいに解説しています。
データ分析手法を解説
■切っても切れないAI技術
また本書では、AIがデータを分析する手法であるニューラルネットワークやビッグデータを使ってニューラルネットワークを強化する機械学習、ディープラーニングについてもていねいに解説しています。
ニューラルネットワークのしくみ
【もくじ】
1章 データサイエンスの必要性
2章 データサイエンスと社会
3章 データサイエンスと技術
4章 データサイエンスの手法
5章 データサイエンスとAIの活用
【著者紹介】
川村康文（かわむら やすふみ）
博士（京都大学エネルギー科学）。1959年、京都府生まれ。京都教育大学教育学部卒業後、京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー社会環境学専攻課程修了。東京理科大学理学部第一部物理学科教授などを経て、現在、環太平洋大学教授、東京理科大学嘱託教授（非常勤）。体験・体感型科学館の北九州市科学館「スペースLABO」の館長もつとめている。
【書籍情報】
『今と未来がわかるデータサイエンス』
著 者：川村 康文（かわむら やすふみ）
発 行：ナツメ社
定 価：2,090円（税込）
仕 様：A5判／240ページ／オールカラー
発売日：2025年８月21日
Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/733jPnt
