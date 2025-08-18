【ゲラン】最高峰エイジングケアライン〈オーキデ アンペリアル〉のアイコン製品のクリームが、新テクノロジーと共に第6世代に生まれ変わって登場

ゲラン株式会社

蘭の神秘の生命力に魅せられて、2006年に誕生したゲラン最高峰エイジング¹ケアライン〈オーキデ アンペリアル〉。「肌細胞の長寿」を追究し、蘭の長寿科学のパイオニアとして進化を重ねてきました。

2025年、ゲランは20年におよぶ研究と優れたフォーミュレーションを融合させ、〈オーキデ アンペリアル〉 の卓越したリチュアルの新たな形、〈オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ クリーム〉 を発表します。

¹ 年齢に応じたお手入れ

20年にわたる研究の末にゲランが特定した、

肌の細胞長寿の中心に隠された革新的なターゲット

ゲランは、肌細胞機能の長寿においてミトコンドリアが果たす基本的な役割に再び目を向けました。エネルギー生産の役割に加え、特にタンパク質合成を担う小胞体など細胞内の他の要素との接合点を通じて、ミトコンドリアは細胞機能の円滑な調整にも貢献します。

MAMs（ミトコンドリア・小胞体間連携ゾーン）として知られる接合ゾーンは、細胞長寿メカニズムの中心にあるため、現在、再生医療や科学界における高度研究の対象となっています。

2020年以来、ゲランはフランスの研究機関であるINRAEと協力し、肌細胞におけるMAMsの役割について研究を深化。そして、このMAMsの活性化こそが、肌細胞の機能を包括的に向上させ、細胞長寿の鍵を握ることを発見しました。

〈オーキダリウム〉の宝石、「一万世代に受け継がれる蘭」

ゲランが設立した、3つのセンターから成る国際的研究プラットフォーム〈オーキダリウム〉では、植物界で最も進化した生物の一つである蘭を観察、分析、保護し、若々しく美しい肌のために最も有望な種を選び出します。

今回、3万種以上もの蘭から選び抜いたのは、驚異的な生命力と長寿を誇る美しき青い蘭、バンダ・セルレア。長寿で知られる伝説的なブルーオーキッドは、まさにオーキダリウムの宝石です。

100年以上生きることができるこの花の中国語名は、「一万世代続く蘭」という由来にちなんで「万代蘭」と名付けられました。驚くべき生命力を備えており、どのような環境でも自己再生する能力を備えています。この高い生命力は、豊富な植物化学成分に支えられており、その中には、肌の長寿を司るメカニズムに不可欠な役割を果たす、数多くの二次代謝物が含まれています。

オーキダリウムの研究者は、バンダ・セルレアには肌に若々しさと美しさをもたらす有益な成分があるといち早く特定。MAMsが形成する肌細胞内の作用を活性化させるため、ゲランはバンダ・セルレアの恵み¹を抽出し、最先端のテクノロジーを開発。こうして、第6世代のオーキッド ロンジェビティ テクノロジー²が誕生いたしました。

¹ オーキッドエキス（整肌成分）

² オーキッドエキス、アセチルヘキサペプチド-8、ジパルミトイルヒドロキシプロリン（整肌成分）

オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ クリーム

オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ リッチクリーム

本体 50mL 各70,400円（税込）／リフィル 50mL 各59,400円（税込）

天然由来成分（クリーム 97%¹・リッチクリーム 96%²）配合。

塗布した瞬間、驚くほどの優美なハリと肌の輝き。使うごとにフェイスラインの肌は引き締まり、日々若々しい印象の肌へ。

使うその瞬間もラグジュアリーな感触で包まれるように。とろけるほどになめらかで繊細なテクスチャーが肌に溶け込み、至福のひと時をもたらします。

そして、〈オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ クリーム〉のリフィルパッケージは、大部分がリサイクル可能な素材³です。材質の90%⁴にセルロース（植物由来の天然繊維）を採用する一方、ポリマーフィルムを組み込むことで製品の安定的な保存が可能となりました。この優れた技術により、環境への負荷を減らし、リフィルを使用することですべての方にリビングビューティへのコミットメント、さらにサステナブルラグジュアリーの体験を提供します。

¹ 自然由来指数97%（水55%を含む）ISO16128準拠

² 自然自然由来指数96%（水54%を含む）ISO16128準拠

³ それぞれの国ごとに、利用可能なリサイクル技術に応じた異なるソリューションが存在します。

⁴ リフィルの素材重量と比較して算出。

▼その他オーキデ アンぺリアル各種詳細はこちら

オーキデ アンぺリアル(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/skincare/exceptional-skincare-lines/orchidee-imperiale/)

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp(https://www.guerlain.com/jp)

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/(https://www.instagram.com/guerlain/)

ゲラン公式X https://twitter.com/Guerlainjp(https://twitter.com/Guerlainjp)

ゲラン公式LINE https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc(https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc)