商標出願書類の作成をサポートする「GVA 商標登録」のβ版にて、指定商品・役務の検索機能を提供開始。選択できる商品役務名が約95,000に拡大しました

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、クラウド上で商標出願書類の作成をサポートする「GVA 商標登録」β版にて、指定商品・役務の検索機能を提供開始しました。

GVA TECH株式会社では、企業の登記手続きを支援する「GVA 法人登記」を2019年より展開し、創業間もない企業や中小・スタートアップ企業など25,000社以上の法人でご利用いただいております。

2025年4月には、商標登録の出願書類の作成を支援する「GVA 商標登録」をβ版としてサービス開始しました。

GVA 商標登録は、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と、出願書類の作成をサポートするサービスです。出願や登録の手続きはお客様ご自身で行っていただく必要がありますが、作成した書類をダウンロード・印刷・郵送することで、出願・登録の手続きを専門家に依頼することなく、自分で低コストで出願できます。

このたび、出願書類作成時に商標の対象として指定する商品・役務名の検索機能を実装するとともに、選択できる商品・役務名が従来の約800から約95,000に大幅に拡大しました。この変更により「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」や「審査において採用された商品・役務名」なども検索対象になります。この機能改善により、従来よりも登録したい商標の対象となる商品・役務名を見つけやすくなり、スムーズな商標出願書類の作成ができるようになりました。

GVA TECHでは、今後もさまざまな法務手続の拡充やオプションサービスの追加により、企業における法務手続業務の効率化を支援してまいります。

■GVA 商標登録について

サービスの特徴

１.オンラインで商標の検索が可能

出願したい商標と同一の商標がないか検索できます。

２.フォーム入力で出願書類を作成できる

専門知識や商標出願の経験がなくても、ガイドに沿って情報を入力することで出願に必要な書類を作成できます。

３.出願する区分数がいくつでも一律の料金体系

区分数がいくつでも書類作成にかかる費用は定額です。費用がネックで区分数を減らす必要はありません。

※ご注意

GVA 商標登録では、商標の出願内容の相談や、出願手続きの代行などは行っておりません。お客様がご自身で出願することに重点を置いているため、出願の際にはお客様がいくつかの作業を自ら行っていただく必要があります。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/