2025年9月9日・9月10日開催「AI活用EXPO2025」当日メディア取材の受付開始

AI活用EXPO実行委員会

この度2025年9月9日(火)、9月10日(水)に東京都立産業貿易センター 浜松町館5階で開催される「AI活用EXPO 2025」展示会当日に現地で取材いただけるメディア様を募集いたします。

AI活用EXPOは「AIが話題になっているけれど、業務や生活にどう活かせばいいかわからない」「ツールがたくさんあって、何を使えばいいかわからない」そんな方のための展示会です。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご取材のご検討を賜りますようお願い申し上げます。

当日のメディア取材について

当日の取材を行うメディア様は事前のお申し込みをお願いいたします。

会場内の撮影には規制を設けておりませんが、お客様のご迷惑にならない範囲での実施をお願いいたします。

また主催や登壇者への個別取材は、お申し込みフォームよりご相談ください。

取材可能日：

2025年9月9日(火)13時～20時

2025年9月10日(水)10時～18時

当日受付場所：

受付にて貴社名・代表社名をお願いいたします。

【お申込みフォーム】

https://forms.gle/hv8ESP6e7sRJpt6g7

受付締め切り：各日程 前日18時まで

「AI活用EXPO 2025」開催概要

イベント名：

AI活用EXPO 2025

開催日時：

2025年9月9日(火)13時～20時

2025年9月10日(水)10時～18時

会場：

東京都立産業貿易センター 浜松町館5階

（東京都港区海岸１丁目７－１ 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー内）

主催：

AI活用EXPO実行委員会（運営窓口：ホリエモンAI学校株式会社、エイジメディア株式会社）

●出展対象品目

生成AI、ChatGPT活用、AIライティング、画像生成AI、動画生成AI、画像認識・解析、音声認識・分析、顔認証・声紋認証、AI議事録、AI-OCR、データ分析、需要予測・分析、AIエージェント、AIチャットボット、ボイスボット、AI翻訳・多言語対応、マーケティングAI、ロボティクスAI、ヘルスケアAI、ディープラーニング、AI受託開発、その他

公式HP：

https://aiexpo.jp/

公式SNS：

X：https://x.com/aiexpo_jp?s=21&t=0WTZi8vtLLMjKI46V62YSA(https://x.com/aiexpo_jp?s=21&t=0WTZi8vtLLMjKI46V62YSA)

Instagram：https://www.instagram.com/aiexpo_jp/

■本イベントに関するお問い合わせ先

AI活用EXPO実行委員会

contact@aiexpo.jp