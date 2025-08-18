女子プロレス団体「マリーゴールド」トップ選手、青野未来・天麗皇希のグラビア電子写真集を、小学館より同時発売！
「マリーゴールド」を牽引するトップ選手２名のグラビア電子写真集を同時発売！
気鋭の女子プロレス団体「マリーゴールド」を牽引するトップ選手２名のグラビア電子写真集、青野未来『Brilliant Smile』と天麗皇希『煌めくアメジスト』（ともに税抜1500円）が8月18日、小学館から同時発売される。両選手はビーチでの水着姿、ベッドルームでのランジェリー姿、シャワーシーンなど、リング上の凛々しい勇姿とは違ったセクシーでキュートな一面を見せている。
各写真集はいずれも全67ページ。今年4月1日配信のデジタル雑誌「sabra」3号に掲載され話題となったグラビアに、大量の未公開カットを加えて発売する。その内容は、写真集と同日に発売される「週刊大衆」の袋とじ企画でも一部紹介される。
《レスラーとは違う一面をお見せできたらと思っています。グラビアを通して「青野未来」
という存在とプロレスに少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです》（青野未来）
《グラビアはあまり経験がないのですが、様々なシチュエーションで衣装を着られたのが楽しかったです》（天麗皇希）
青野未来デジタル写真集
『Brilliant Smile』
価格1,500円（税別）
67ページ
https://www.shogakukan.co.jp/digital/09D164440000d0000000
2025年8月18日配信開始
※各ネット書店のサイトにてご確認ください。
小学館・刊
［プロフィール］
青野未来【あおの・みく】
生年月日：1990年8月21日生まれ
出身地：埼玉県
身長：158cm
特技：ゴルフ、マリンスポーツ、水泳、スノボ、料理
2017年アクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年に新団体・マリーゴールドに移籍。映画、テレビ番組、グラビアの出演も多く、タレントとプロレスラーの二刀流を目指す。
公式X：@miku_aono(https://x.com/miku_aono)
天麗皇希デジタル写真集
『煌めくアメジスト』
価格1,500円（税別）
67ページ
https://www.shogakukan.co.jp/digital/09D164430000d0000000
2025年8月18日配信開始
※各ネット書店のサイトにてご確認ください。
小学館・刊
［プロフィール］
天麗皇希【あまれい・こうき】
生年月日：1月23日生まれ
出身地：東京都
身長：170cm
特技：クラシックバレエ
ストリートダンスのキャリアを持ち舞台女優として活動し、2021年にアクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年にマリーゴールドに移籍。170cm の高身長でエース候補として期待されている。
公式X：@xX_0Kouki0_Xx(https://x.com/xX_0Kouki0_Xx)