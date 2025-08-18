ダイドーフォワード、NYオンラインにて「TRADITIONAL SPIRITS -GOAT LEATHER-」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「TRADITIONAL SPIRITS -GOAT LEATHER-」を自社通販サイトで公開しました。

TRADITIONAL SPIRITS -GOAT LEATHER-

当時のアイテムに想いを巡らせながら、現代に求められる機能や質感といった付加価値を追求し未来のアーカイブを生み出すコレクション「TRADITIONAL SPIRITS」。

今シーズンは、耐久性に優れた「山羊(やぎ)革」をピックアップ。しなやかでありながら強度が高く、経年変化を楽しめる一着に仕上げました。サステナブルな素材とタイムレスなデザインは、きっと人生に永く寄り添う一着になるはずです。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-mw-newyorker-2025aw-traditional_spirits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-mw-newyorker-2025aw-traditional_spirits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

GOAT LEATHER

「長く大切に使っていただくことこそが、サステナビリティ」という観点から、劣化してしまうフェイクレザーではなく年月を経るほどに味わいを増すリアルレザーをチョイス。

強度に優れ、しなやかなゴートレザー（山羊革）は、今回あえて食用肉にした後の廃棄される革を使用しています。さらに、ウォッシャブルレザーのため、水拭きでのケアが可能。レザー特有のメンテナンスの手間を軽減しながら美しい質感をキープできます。着るたびに、自分の身体に馴染んでいく「育てる」感覚を楽しんでいただきたいアイテムです。

ITEM

WOMEN / Riders Jacket

ファスナーを上まで閉めてスタンドカラ―として、またはドット釦で襟を止めても着られる2WAY仕様。強度に優れたゴートレザーこそ、最初は固く感じても自分の身体に馴染んでいく経過を楽しむのがおすすめです。もちろん、1サイズUPするなど今のご自分のワードローブに合わせたサイズ選びも◎

ワンピースやスカートと合わせた甘辛MIXのスタイリングや、ワイドパンツなどボリュームのあるアイテムが特に好相性。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51556870-2025/?from=nymw_special_250813&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \77,000

DETAIL POINT

ハードでメンズライクなレザージャケットの印象を、短めの着丈にすることで視線を上げ、女性らしいシルエットに仕上げました。ややコンパクトなサイズ感が、最近のリラックス感のあるアイテムと比較すると窮屈に感じるかもしれませんが、着るたびに馴染んでいくのが革アイテムの良いところ。開けて着用する時にもすっきり綺麗に見えるようパターンにこだわりました。

MEN / Riders Jacket

無駄を削ぎ落したミニマルなデザインながら、本格的なディテールが際立つシングルライダースジャケットです。シンプルなボックスシルエットがレザー特有のハードさを緩和させ、普段の着こなしにも馴染みやすい大人のライダースジャケットに仕上げました。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85406870-2025/?from=nymw_special_250813&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \110,000

DETAIL POINT

シンプル イズ ベスト。とにかく、無駄を削ぎ落したシンプルなボックスシルエットがポイント。ダブルジッパー仕様によりアレンジが可能で、スタイルに合わせた着こなしの変化を楽しめます。「タイムレスに楽しめる、大人のレザージャケット」を目指した、人生に寄り添う一着です。

▽WOMEN 新作一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&from=nymw_special_250813&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&from=nymw_special_250813&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽MEN 新作一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&from=nymw_special_250813&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&from=nymw_special_250813&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)





■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）