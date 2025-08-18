【もっとやみつき！生まれ変わった「ピュアポテト」】国産芋100％の芋の旨みがぎゅっと詰まった“ピュアでやみつき”な厚切りポテトチップス 「ピュアポテト」がフルリニューアル
株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、2018年の発売以来、唯一無二の厚切りポテトチップスとして高い人気を誇る「ピュアポテト」ブランドをフルリニューアルし、新ラインアップとして「オホーツクの塩と岩塩」「濃いのり塩」「超コンソメ」「ゆず胡椒」の4品を、2025年8月18日（月）に全国のコンビニエンスストア先行、2025年8月25日（月）に全国のスーパーマーケット他一般チャネルで発売します。
素材にこだわり、国産生じゃがいもを贅沢な厚さにスライスして揚げた「ピュアポテト」ブランドは、じゃがいも本来の濃い味わいと、それに負けないしっかりとした味付けの相乗効果によって、1枚 1枚食べごたえのある味わいが楽しめる、日常の中での“ご褒美ポテトチップス”です。2018年の発売以来、高い人気を誇ってきた「ピュアポテト」ですが、物価高騰の影響で節約志向が強まる一方、価値を感じるものにはお金を惜しまないという“メリハリ消費”の時代にも選ばれ続けるブランドへと進化するべく、独自価値をより明確にしたフルリニューアルを実施します。
リニューアルにあたり、スナック菓子ならびに「ピュアポテト」に関するお客様への調査を実施したところ、湖池屋が創業当初からこだわり続けている「国産芋100％」に対する安心感の高さとスナック菓子が持つ「やみつき感のある美味しさ」や「食べ応え」を強く求めていることが判明しました。そこで、さらなるブランドの進化を目指し、今回のリニューアルではコンセプトを一新。従来の「野菜らしいホクホクとしたじゃがいも」から、「旨みの濃い肉厚なフライドポテト」という新コンセプトへと生まれ変わります。
味わいにおいては、これまで評価されていた国産芋の美味しさは活かしながら、新コンセプトを体現すべく、まるでフライドポテトのような香ばしくやみつきな美味しさを取り入れることで、次から次へと手が止まらない味わいに仕上げました。
また、パッケージデザインにおいては、ブランド名と大きなじゃがいもの写真を中央に配置し、直感的な美味しさと食べ応えを訴求。味名を大きく配置し、国産100％の品質の高いじゃがいもと濃い味付けをアピール。従来の洗練されたデザインは踏襲しつつ、親しみやすさや湧き立つ美味しさを感じられるデザインへ変更し、店頭でもより目を引くパッケージへと進化しました。
既存のお客様はもちろん、まだお召し上がりいただいたことのないお客様にも満足していただけるような味わい・デザインへと進化した、“ピュアでやみつき”な新「ピュアポテト」シリーズをぜひお試しください。
■「ピュアポテト」 リニューアルで進化した新ラインアップについて
国産100％の生じゃがいもを肉厚にスライスし、薫り高くフライしました。
芋の旨みがぎゅっと詰まった食欲そそる味は、何枚でも食べたくなる美味しさ。
【オホーツクの塩と岩塩】肉厚なポテトに詰まった濃～い旨みを2種の塩で
何度でも手が伸びるフライドポテトのような旨みを、チップスに。
直火焼き「オホーツクの塩」とキリッと締まる「岩塩」で、芋の味押し寄せるうまさ。
【濃いのり塩】芋の旨みに負けない圧倒的な海苔の存在感
青のり、あおさを独自の黄金比でブレンド。ホタテや昆布の旨み、国産の塩と合わせました。
肉厚なポテトを引き立てる「濃いのり塩」の誕生です。
【超コンソメ】肉の旨みとこだわり素材でぎゅっと詰まった濃い味わい
チキン×ビーフの旨みに数種の野菜やこだわりのスパイスをブレンド。
「超」がつくコンソメならではの濃厚な味わいに驚いてください。
【ゆず胡椒】フルーティーな爽やかさの奥にチキンのジューシーな旨み
果実味のある爽やかな香りで、辛みはまろやか。
チキンの旨みをそっと忍ばせた「ゆず胡椒」の進化系。後味すっきりで、ついもう1枚？
【商品概要】
■商品名／内容量
「ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩」／55g
「ピュアポテト 濃いのり塩」／52g
「ピュアポテト 超コンソメ」／52g
「ピュアポテト ゆず胡椒」／52g
■価格
オープン価格
■発売日／販売先
2025年8月18日（月）／全国・コンビニエンスストア先行
2025年8月25日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル
■ブランドサイト
(URL) https://purepotato.koikeya.co.jp/
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
株式会社湖池屋 お客様センター
Tel.0120-941-751
受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）