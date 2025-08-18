ボディウォッシュ売上No.1*1 の「ビオレ」から「ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ」改良新発売泡弾力約30%向上*2 の新・ツノ立ち生クリーム泡に進化

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、泡タイプボディ洗浄料「ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ」を、2025年8月23日に改良新発売いたします。

今回の改良では、「ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ」の「ピュアリーサボンの香り」「金木犀の香り」「ブリリアントブーケの香り」において、泡の弾力を従来比約30％向上*2 させた“新・ツノ立ち生クリーム泡”を採用。さらに、「モイスチャースムース」には保湿成分ヒアルロン酸を新たに配合。「ディープクリア」にはニオイ汚れ分解洗浄成分*3 を配合しております。

コミュニケーションでは引き続き、橋本環奈さんと新たに篠原涼子さんも起用。「ビオレ ザ ボディ」では3年ぶりにリニューアルを行い、今まで以上に“まさつレスな手のひら洗い”のスタンダード化を図り、肌をすこやかに保つサポートをしてまいります。

*1 インテージ ＳＲＩ＋ ボディ石鹸市場 1995年1月～2024年12月 ビオレuシリーズ累計販売金額

*2 「ビオレu ザ ボディ 泡ボディウォッシュ」従来品との比較

ビオレ ザ ボディ 泡タイプボディウォッシュ ピュアリーサボンの香り・金木犀の香り・ブリリアントブーケの香りのみ該当

*3 ポリソルベート20

「ビオレ」は、2014年に「ビオレu 泡で出てくる！ボディウォッシュ」、2019年には「ビオレu ザ ボディ」シリーズを発売し、“まさつレスな洗い方”の提案を通じて、肌をすこやかに保つからだ洗い習慣の定着を図ってきました。こうした継続的な取り組みにより、「ビオレ」はボディウォッシュ市場において30年連続売上No.1*1 を獲得し、市場を牽引するトップブランドとして高い支持をいただいています。

「ビオレ」は、生活者を取り巻く環境やスキンケア意識の変化に着目し、からだ洗いに関する実態を調査してきました。近年、全身の乾燥を感じる人が増加しており、からだ全体の乾燥が気になる人が約48%にのぼることが明らかになりました。また、乾燥への意識の高まりを受けて、現在では約3人に1人が、主に“手のひらだけ”でからだを洗っているという実態も確認されています。*4

*4 花王ベンチマーク調査(2022年～2025年2月、女性、各年1200人)

こうした背景を踏まえ、「ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ」は、全身の乾燥肌に向けた改良を行います。香りタイプは泡弾力を約30％*2 アップさせた“新・ツノ立ち生クリーム泡”を採用。肌へのまさつを抑えた“まさつレスな手のひら洗い”のスタンダード化を、さらに推進してまいります。

■商品概要

- ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ ピュアリーサボンの香り- ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ 金木犀の香り- ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ ブリリアントブーケの香り

カサつきがちな現代人の乾燥肌に、泡弾力約30%向上*2 させた“新・ツノ立ち生クリーム泡”で“まさつレスな手のひら洗い”へ。ワイドな３層メッシュポンプで超微細な泡がたっぷり。肌をこすらず汚れをオフして、みずみずしい健康素肌に導きます。清潔感のあるピュアリーサボンの香り、ふわっと気分ときめく自然な金木犀の香り、華やかなブリリアントブーケの香りです。

左から）ピュアリーサボンの香り／金木犀の香り／ブリリアントブーケの香り

- ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ モイスチャースムース

ヒアルロン酸（保湿成分）を新配合。 “全身パック生クリーム泡”でカサつきがちなデリケートな肌もうるおいを守りながら、しっとり洗いあげます。弱酸性。やさしく包まれるホワイトティーの香り。

- ビオレ ザ ボディ 泡ボディウォッシュ ディープクリア

ニオイ汚れ分解洗浄成分*3配合。泡がピタッと密着し、肌のうるおいを保ちながらも、ニオイ汚れを吸引オフ。弱酸性。爽やかなハーバルフレッシュの香り。

左から）モイスチャースムース／ディープクリア

内容量：

(ピュアリーサボンの香り・金木犀の香り・ブリリアントブーケの香り)

本体各540ml、つめかえ用各780ml

(モイスチャースムース・ディープクリア)

本体各510ml、つめかえ用各740ml

発売日：

2025年8月23日／全国発売

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

ビオレu ザ ボディ ボディウォッシュ | 花王株式会社(https://www.kao.co.jp/bioreu/thebody/bodywash/)

■プロフィール

【篠原涼子さん】

1973年8月13日生まれ、群馬県出身。

1994年に篠原涼子 with t. komuro名義で発売された

「恋しさとせつなさと心強さと」は、女性ソロ歌手として史上初のダブルミリオンを達成。

その後女優業をメインとし、「ぼくの魔法使い」「アットホーム・ダッド」「anego[アネゴ]」「ハケンの品格」「民衆の敵～世の中、おかしくないですか!?～」など多くの人気ドラマに出演。

2006年に放送された主演ドラマ「アンフェア」は続編となるスペシャル版や劇場版シリーズも制作された。

2018年には「北の桜守」「SUNNY 強い気持ち・強い愛」「人魚の眠る家」が公開され、第43回報知映画賞の主演女優賞、第42回日本アカデミー賞の優秀主演女優賞および優秀助演女優賞などを受賞。翌年には主演作「今日も嫌がらせ弁当」、2020年には同名ドラマの続編「ハケンの品格」や、連続テレビ小説「おちょやん」に出演、 2022 年 は「silent」「金魚妻」へも出演。

直近では映画「ウェディング・ハイ」の主演など活躍。

【橋本環奈さん】

1999年生まれ。2011年、是枝裕和監督・脚本映画「奇跡」で映画デビュー。

数多くの各種大手企業のCMに出演する他、TV・バラエティ番組などで幅広く活躍中。

2016年3月公開の角川映画40周年記念作品「セーラー服と機関銃 -卒業-」では初主演を務め、同作にて第40回日本アカデミー賞「新人俳優賞」受賞。

映画主題歌でもある「セーラー服と機関銃」でソロデビュー。

舞台『千と千尋の神隠し』では2022年の東京・帝国劇場初演から主演・千尋役を演じ、2024年のロンドン・コロシアム公演でも同役を担い、話題となる。また、2024年『NHK紅白歌合戦』では3年連続で司会を務める。

2024後期NHK連続テレビ小説『おむすび』では、ヒロイン・米田結役として出演。

2025年4月スタートのテレビ朝日ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主演・天久鷹央役で出演。