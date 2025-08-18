劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開までいよいよ残り1ヶ月！大人気TVアニメ『チェンソーマン』、「ABEMA」で8月18日（月）、19日（火）に全話無料一挙放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開に向け、TVアニメ『チェンソーマン』を、2025年8月18日（月）、19日（火）に全話無料一挙放送いたします。

『チェンソーマン』は、「少年ジャンプ+」（集英社）にて連載中の藤本タツキによるダークヒーロー漫画が原作で、本作では、悪魔が蔓延る世界を舞台に、チェンソーの悪魔・ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ“チェンソーマン”として蘇った少年・デンジの物語が描かれます。原作漫画は累計発行部数3,000万部を突破。TVアニメは『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』などのヒット作を手がけたMAPPAが制作を担当し、悪魔の力を駆使した緊張感のあるバトルシーンや予測不可能なストーリー展開がたちまち話題に。2025年9月19日（金）には、TVアニメの続編となる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開予定で、シリーズ初の映画に多くのファンの注目が集まっています。

このたび決定した『チェンソーマン』の全話無料一挙放送では、2025年8月18日（月）夜8時、深夜2時からと、翌19日（火）午前11時より、TVアニメ全12話を無料一挙放送。なお放送後1週間は全話無料でお楽しみいただけます。

大人気TVアニメ『チェンソーマン』を全話無料でお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひシリーズ初の映画公開に向け、これまでの物語を無料で総復習しましょう！

■『チェンソーマン』全話無料一挙放送 概要

(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年8月18日（月）夜8時～深夜2時、深夜2時～翌朝8時

8月19日（火）午前11時～午後5時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AePsKSyFRUhXV1

（URLは8月18日（月）夜8時の回です）

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

